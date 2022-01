Luego de 25 años ejerciendo labores como escucha de las organizaciones de Cleveland y Boston, el coach de banco de los campeones Criollos de Caguas, Edgar Pérez, se estrenará este año como dirigente de liga menor con la organización de los Cubs de Chicago.

En los últimos años, Pérez se desempeñaba como ‘Player Personnel Crosschecker’ de los Red Sox. Fue responsable de las firmas del receptor Christian Vázquez, del jardinero Reymond Fuentes, y del joven campocorto Matthew Lugo con Boston, entre otros boricuas.

Pérez se reportará próximamente al complejo de los Cubs en Mesa, Arizona, y asumirá las riendas de la novena ACL en la Liga de Novatos. Allí también será el coordinador de infield del complejo, según dijo.

“Era algo que quería hacer, pero por una cuestión familiar no lo había aceptado antes. Ahora dos de mis tres hijas están en la universidad y la oportunidad llegó en un momento correcto”, dijo el vegabajeño, quien trabajó con la organización de Boston desde 2006.

PUBLICIDAD

“Siempre he estado envuelto en el desarrollo de jóvenes como escucha. Es algo que me gusta. Sé que será una experiencia que me ayudará mucho”.

Pérez ha estado activo como coach en la liga invernal desde 2004 con las novenas de San Juan, Arecibo, Santurce, Carolina y Caguas.