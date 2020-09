Superado con éxito el proceso de convalecencia tras contraer a finales de agosto el virus COVID-19, el receptor puertorriqueño Tomás Nido inició este miércoles su rehabiltación para unirse próximamente a los Mets de Nueva York.

Nido se reportó el miércoles al campamento alterno de los Mets tras cumplirse prácticamente un mes de que recibiera el diagnóstico de los médicos.

“Estuve con el equipo alterno porque estábamos esperando los resultados y asegurándonos que todo estaba bien. Hoy fue el primer día que practiqué. (Voy) Poco a poco. Llevaba mucho tiempo sin hacer nada. Había que asegurarse que todo estuviera bien y que el cuerpo reaccionara bien”, dijo Nido a El Nuevo Día en conversación telefónica.

Nido apenas había participado en siete partidos con los Mets cuando contrajo el COVID-19. El boricua arrojó positivo el 20 de agosto y de inmediato enfrentó el periodo de cuarentena.

“Ya me dieron permiso y ya puedo volver a practicar 100%. Empecé hoy. Si todo sigue bien la semana que viene puede ser que vuelva a jugar, pero hay que ver cómo va el proceso de rehabilitación”, dijo.

“Gracias a Dios ya estamos al otro lado. El proceso fue bien interesante. Es un virus bien raro porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Cada persona es diferente”.

Nido, quien promediaba .292 con dos jonrones y seis remolcadas al momento de enfermarse, narró cómo fueron los síntomas que se reflejaron en su cuerpo.

“Los primeros días tuve síntomas, pero todo salió bien después de esos días. Tuve fiebre, dolor de cabeza y en el cuerpo. Era más fuerte que un flu. Por lo menos, así me dio. Sé que es diferente en todo el mundo. A mí me dio más fuerte de lo que pensé”, sostuvo el receptor, de 26 años y en su cuarta campaña en las Mayores.

“Pero gracias a Dios después de tres o cuatro días me empecé a sentir mucho mejor. Después de la cuarentena me tuve que hacer pruebas para asegurarme que todo estuviera bien. Vimos varios doctores para asegurarnos que todo estuviera bien, el corazón y todo lo demás. Ahora es cuestión de ponerme ready para poder volver la semana que viene”.

Nido indicó que se sintió bien anímicamente el miércoles aunque consciente de que debe cumplir estrictamente con el proceso para poder regresar al diamante cuando la temporada está llegando a su final.

“Mentalmente estaba ready. Obviamente hay que pensar positivo. Lamentablemente el momento de la temporada que esto me pasó fue desafortunado, pero no tengo el control de eso. Hay que mantener la cabeza arriba”.

“Físicamente hay que ponerse ready lo más pronto posible. Después que me sienta bien y obviamente no haya un riesgo vamos a estar listo para volver. Estamos claro de la situación. Si podemos pasar a los playoffs sería superbueno porque puedo volver y juntarme al equipo”.

Restándoles 12 juegos a los Mets en la fase regular, los neoyorquinos lucen con pocas probabilidades de avanzar a los playoffs. Sin contar la acción del miércoles, los Mets tienen record de 21-27, terceros en el Este de la Liga Nacional.

“Pero no me estoy preocupando por esas cosas. Estoy pensando en poder volver saludable y que todo esté bien. Gracias a Dios he podido recuperar bien. La salud es lo primordial. Es un proceso complicado. Como hay muy poca información especialmente con los atletas, los doctores toman todos protocolos para asegurarse. Es una situación delicada. Es mejor ser bien cuidadoso para que no se pierda nada en el proceso y asegurarse que todo esté bien y que no haya riesgo alguno que pueda dañar la carrera de uno”, dijo.

“Si todo está bien para volver al terreno yo quiero estar ahí con el equipo cerca de los playoffs. Aunque regrese para uno o dos juegos o depende de cuál sea la situación. Hay que prepararse como si fueramos para los playoffs y si pasamos sería superbueno para el equipo. Si no prepararse para el año que viene”.

Por otro lado, Nido anunció haber llegado a un acuerdo para unirse a la prestigiosa firma MDR Sports Managment, la cual es presidida por Melvin Román.

Dicha compañia puertorriqueña representa también a los receptores Yadier Molina, Christian Vázquez, Robert Pérez, Víctor Caratini, René Rivera y Brian Navarreto.

“Estoy muy contento. Es una movida que definitivamente va a ayudar a mi carrera. Es una agencia que está bien preparada y bien asesorada en el mercado de los catchers. La sabiduría que tienen ellos y el resumé que tienen es bueno. Están bien preparados. Me van ayudar mucho en mi carrera”, concluyó.