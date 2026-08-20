José Figueroa probará la presión de la Liga Diamante

El velocista José Figueroa tendrá este viernes una segunda oportunidad de competir en los 200 metros al más alto nivel de la Liga Diamante, esta vez en Suiza.

Varios expertos han señalado que el nivel y el ambiente competitivo de la Liga Diamante son muy distintos a los que Figueroa ha enfrentado en las carreras en las que ha bajado de los 20 segundos.

Uno de ellos, Carlos Guzmán, destacó que el nivel de la Liga Diamante es lo suficientemente alto como para que el fanático deje a un lado el 19.76 segundos que Figueroa cronometró en los Juegos Santo Domingo 2026.

Ese 19.76, aunque fue con viento a favor de 2.3 metros por segundo y, por lo tanto, no es una marca válida para récords, es el segundo mejor tiempo entre los corredores inscritos para la prueba de este viernes.

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“Hay que dejarlo que fluya natural. Siempre soy optimista, pero dejo que fluya y ya en las próximas sea ganador”, dijo Guzmán.

Entre los inscritos en los 200 metros figura el vigente campeón olímpico, el botsuanés Letsile Tebogo. También estarán el estadounidense Courtney Lindsey, dueño de una marca personal de 19.71 segundos, y el sudafricano Sinesipho Dambile, quien posee la mejor marca de la temporada entre los ocho inscritos, con 19.74 segundos.

Figueroa debutó en la Liga Diamante en Eugene, Oregon, en abril, al menos tres meses antes de la forma que demostró en los Juegos Santo Domingo 2026. En el evento regional, cronometró 19.76 segundos en las semifinales, con viento a favor de 2.3 metros por segundo, y 19.98 segundos en la final, con viento en contra de 2.0 metros por segundo.

En Oregon, Figueroa registró 20.34 segundos y finalizó octavo.

Nuevamente, el puertorriqueño se expone en Suiza a la presión de competir ante algunos de los mejores velocistas del mundo.

“Lo más relevante es el entorno competitivo de alto nivel, que lo va a obligar a adaptarse a ver figuras con las que no está familiarizado, atletas que corren con regularidad por debajo de los 20 segundos. A ese nivel se va a enfrentar y es un proceso de adaptación, de la presión psicológica”, explicó Guzmán.

Figueroa cumplirá 22 años el próximo mes.

El velocista cuenta, además, con una cualidad que puede favorecerlo en la carrera del viernes: su técnica de salida. Según Guzmán, Figueroa sale de los bloques con sus primeros cuatro pasos y posiciona el torso tan paralelo a la pista que da la impresión de que está a punto de caer.

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De ahí, necesitará tomar el ritmo en la curva y rematar en los últimos 100 metros, agregó Guzmán.

“Los cuatro o cinco primeros pasos que da, casi cayéndose en la salida, han sido innovadores”, dijo Guzmán. “De ahí sale de la curva encendido y tira otro cambio. Es lo que he visto y lo que demuestra madurez, buena preparación y capacidad”.