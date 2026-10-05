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Jugadores se arrodillan a orar tras escalofriante lesión de Tyquan Thornton

El wide receiver de Kansas City abandonó el campo en carrito luego de que su pie izquierdo quedara doblado bajo un rival

5 de octubre de 2026 - 8:55 PM

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El running back los Chiefs de Kansas City, Tyquan Thornton, permanece tendido en el terreno luego de sufrir una lesión durante la segunda mitad del partido de la NFL contra los Raiders de Las Vegas. (John Locher)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El wide receiver de los Chiefs de Kansas City, Tyquan Thornton, sufrió una aparatosa lesión en la pierna izquierda durante el cuarto periodo del partido del domingo contra los Raiders de Las Vegas.

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El pie izquierdo de Thornton se dobló de manera antinatural debajo del safety de los Raiders Treydan Stukes, cuando ambos cayeron al terreno luego de que Thornton atrapara un pase de 55 yardas de Patrick Mahomes.

Thornton abandonó el campo en un carrito mientras jugadores de ambos equipos se arrodillaban para orar. En la siguiente jugada, Kenneth Walker III anotó para los Chiefs con una carrera de dos yardas.

La lesión puso fin a una gran actuación de Thornton, quien sumó cinco recepciones para 111 yardas y dos touchdowns. Previamente en el cuarto periodo, atrapó un pase de ocho yardas de Mahomes para su segunda anotación, que puso a los Chiefs al frente 17-13.

Ya había sido una jornada complicada para los receptores de Kansas City. Rashee Rice sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el primer periodo y no regresó al partido, dejando a Mahomes sin uno de sus principales blancos en la NFL.

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NFLChiefs de Kansas CityLesiones deportivas
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