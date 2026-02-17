El Clásico Mundial más polémico: seguros, lesiones y estrellas ausentes

Cuando se cante ‘playball’ el 5 de marzo para marcar el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Japón, se habrá puesto en marcha la edición del torneo más polémica fuera del terreno de juego, en cuya antesala el tema predominante han sido las pólizas de seguro denegadas en lugar de los jonrones y los ponches de las grandes figuras que jugarán.

En lo que será una edición degradada en cuanto al total de superestrellas que se ausentarán en esta ocasión, Estados Unidos tampoco contará con uno de los peloteros más notables de la presente generación, Mike Trout, quien reveló el lunes que la razón por la que no fue incluido en el roster de su país para el torneo, fue la negativa que recibió de parte de la compañía aseguradora para extenderle una póliza que cubra su salario de Grandes Ligas.

Así las cosas, no solo Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela serán los únicos que echaran de menos sus principales talentos.

Desde que las distintas selecciones dieron a conocer el 5 de febrero sus respectivos rosters de 30 jugadores para el Clásico Mundial en marzo, fue notable la ausencia en la plantilla estadounidense del nombre de Trout, a quien incluso bautizaron como Capitán América cuando en 2023 encabezó al combinado estadounidense que llegó hasta la final contra Japón.

Pero no fue hasta este lunes que se conoció la razón, cuando el propio bateador designado y jardinero de los Angels de Los Ángeles en las Grandes Ligas, reveló a la prensa durante los entrenamientos primaverales, que la falta de un seguro es la razón por la que se está ausentando.

Si bien Trout fue el último out de la pasada final del Clásico, cuando su entonces compañero de los Angels, Shohei Ohtani, lo ponchó desde la lomita para darle a Japón el título vigente, esta vez fue una cuestión administrativa la que ponchó a la estrella, que en 15 temporadas en Grandes Ligas tiene 404 cuadrangulares con 1,018 carreras empujadas y promedio de bateo vitalicio de .294.

Trout, quien firmó una extensión contractual por 12 temporadas antes de 2019, por la entonces cifra histórica de $426.5 millones, tiene designado para 2026 un salario de $37,166,666, el séptimo entre los mayores en nómina para esta campaña en todas las Grandes Ligas.

Mientras, algunos aficionados se continúan preguntando por qué otros peloteros con mayores sueldos sí obtuvieron una póliza, como el dominicano Juan Soto (más de $61 millones en 2026 y un contrato total de $765 millones), al igual que jugadores con igual o peor historial de lesiones, como Byron Buxton.

Lo cierto es que Trout tiene un historial de lesiones, pero queda en evidencia que más que un procedimiento uniforme o estándar, la aplicación de pólizas de seguro parece más un asunto llevado caso a caso.

No se puede negar que Trout se ha visto limitado en las Grandes Ligas precisamente por las lesiones en el último lustro, a partir del primer año de su contrato vigente, en 2019. Fuera de ese año y de la temporada acortada por la pandemia en 2020, el jardinero central ha pasado de los 100 juegos en solo dos de cinco campañas. Incluso, aunque jugó 119 partidos en 2022, ese año también estuvo lastimado.

Repasando su historial reciente de lesiones, se limitó a 36 encuentros en el 2021 debido a una distensión en la pantorrilla izquierda, a 119 en el 2022 por una lesión en la espalda, a 82 en el 2023 debido a una fractura en la mano izquierda, y a 29 en 2024 por un desgarro de menisco.

1 / 30 | En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol. Christian Vázquez (receptor) - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 30 En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol Christian Vázquez (receptor) Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Trout llevaba un gran ritmo como aspirar a terminar su carrera con 600 cuadrangulares pero ha quedado rezagado por las lesiones.

En las pasadas semanas y meses la negación de los permisos por temas de seguro han ocupado las principales noticias relacionadas al Clásico. Puerto Rico se vio privado de incluir en su roster final a dos de los principales tres jugadores de la presente generación, en el capitán del equipo Francisco Lindor y el también jugador de cuadro Carlos Correa.

No contarán, tampoco, con Javier Báez, aunque en su caso se debió a una suspensión que tiene en su contra por haber arrojado positivo a uso de cannabis en un control antidopaje realizado durante el Clásico Mundial de 2023 en Miami.