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El dominicano Cristopher Sánchez firma nuevo contrato de seis años con los Phillies

El acuerdo comenzará en 2027 y se extenderá hasta 2032, con una opción del equipo para 2033

22 de marzo de 2026 - 2:04 PM

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Cristopher Sánchez lució con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. (Lynne Sladky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Filadelfia - Los Phillies de Filadelfia acordaron firmar un nuevo contrato de seis años con el abridor del día inaugural, Cristopher Sánchez.

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El acuerdo, anunciado el domingo para el finalista del Premio Cy Young de la Liga Nacional de la temporada pasada, comenzará en 2027 y se extenderá hasta 2032, con una opción del club para 2033.

Los términos no estuvieron disponibles de inmediato.

El dominicano está lanzando bajo un contrato de cuatro años y $22.5 millones que termina hasta 2028.

Tuvo marca de 13-5 con efectividad de 2,50 en 32 aperturas la temporada pasada y ponchó a 212 bateadores, la máxima cifra de su carrera. Tiene récord global de 30-21 en cuatro temporadas completas en las Grandes Ligas.

Sánchez, firmado originalmente por los Rays de Tampa Bay como agente libre amateur en 2013, fue adquirido en un canje por los Filis el 20 de noviembre de 2019 a cambio del infielder Curtis Mead.

Mead jugó apenas 41 partidos con los White Sox de Chicago la temporada pasada, mientras que Sánchez se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores y fue clave para que los Phillies conquistaran títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional en 2024 y 2025.

El equipo quiere mantener su marcha en la postemporada —cuatro apariciones consecutivas de cara a 2026— y han asegurado a todos los veteranos de su cuerpo de lanzadores con acuerdos a largo plazo.

El venezolano Jesús Luzardo cerró a principios de este mes un contrato de cinco años y $135 millones que comienza en 2027. Zack Wheeler tiene un acuerdo de $126 millones hasta 2027 y Aaron Nola un pacto para siete años y $172 millones hasta 2030. El novato Andrew Painter está bajo control del equipo hasta 2031 y se ganó el puesto de quinto abridor en la rotación.

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BéisbolGrandes LigasMLBPhillies de Philadelphia
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