“Hay que hacer algo con los fanáticos, se están pasando ya. Siempre se da que a mí me vocean cosas, pero no de mi madre”, refirió. “Todo el mundo está claro que la madre mía falleció en un accidente. Y nada, estamos orando por él, por el tipo que voceó y por su familia, ¿sabes? Que Dios le proteja. Que Dios le proteja y le limpie el corazón. Ellos siempre me vocean cosas pero yo no le presto atención, pero ya cuando se habla de la madre mía, ya las cosas ahi cambian”.