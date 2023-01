Caguas - El judoca no vidente Luis Jabdiel Pérez ha cumplido muchos sueños en su vida.

Por ejemplo, ha representando al país en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Igualmente, es reconocido por ser el primer boricua en obtener medallas en cuatro campeonatos Parapanamericanos de Judo y ser el primer ciego en conseguir un cinturón negro de judo en Puerto Rico.

Por si fuera poco, protagoniza -junto a su esposa Jey Irizarry- una sección titulada “Las cosas que no se ven” en el programa “Burbu Nite”, que la presentadora televisiva Angelique “Burbu” Burgos mantiene en Wapa Televisión.

Este lunes tachó otro proyecto de su lista cuando vistió el uniforme de los Criollos de Caguas durante la acción del partido de esa novena ante los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Yldefonso Solá Morales. Pérez compartió con los jugadores, entregó la alineación a los árbitros e hizo el primer lanzamiento.

Para el vivaracho atleta ha sido todo un acontecimiento, que tanto él como sus compañeros en el equipo han disfrutado. De hecho, cuando El Nuevo Día llegó al vestuario de los Criollos, encontró a Pérez en un partido de dominó junto a varios jugadores. El infielder Vimael Machín lo ayudaba con las fichas que tiraban sus contrincantes, mientras el judoca hacía bromas.

Hay que hacer notar que el atleta concedió la entrevista sentado frente a su casillero, ubicado entre los del lanzador zurdo Christian Torres y Luis Vázquez. Allí podía apreciarse un uniforme completo, incluidas las zapatillas y una gorra. También tenía una pelota sonora, que le permite guiarse por el sonido para batear.

“Estoy bien contento y emocionado por la oportunidad de estar acá con los chicos y compartir con ellos. Conocer a cada uno de los integrantes y al staff técnico. Ha sido una experiencia única. Me la estoy gozando al máximo”, expresó un sonriente Pérez al hablar de la experiencia que vive con los Criollos.

El judoca no vidente Luis Jabdiel Pérez disfrutó su día junto a los jugadores de los Criollos de Caguas. (Miguel J. Rodríguez Carillo)

“Es la primera vez que comparto con ellos. A algunos los había conocido la semana pasada, y hoy los conocí a todos”, añadió el joven, que firmó un contrato simbólico con la gerencia de Caguas.

Pérez compartió que el proceso para prepararse para las actividades de hoy lo tenía bien emocionado, y reconoció que los Criollos -que son los máximos ganadores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con 20 cetros- son un equipo histórico.

“Caguas un equipo que sabe ganar, y me están transmitiendo eso. Ha sido bien dinámico e interesante compartir con ellos. Yo me estoy viviendo cada minuto. Ellos tienen una agenda preparada de cosas que van a hacer conmigo y yo me las voy disfrutando una a una”, articuló.

El judoca explicó que la iniciativa surgió de una conversación que tuvo con el gerente general de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano, durante la grabación del programa en Wapa. Pérez -que se identificó como un apasionado del béisbol- dijo que cuando lo invitaron a ser parte del equipo, no lo dudó ni un instante.

“Yo escucho béisbol desde los nueve años porque por mi condición de ser ciego (padece de retinitis pigmentaria) uno de mis pasatiempos era escuchar radio. La narración me transporta a los parques, a sentir la emoción del juego, los peloteros, las estadísticas... Es algo que siempre me ha apasionado, y hoy por fin tengo la oportunidad de estar aquí con ellos y compartir un rato”, comentó Pérez.

¿Cuál es tu equipo favorito del béisbol invernal?, se le preguntó.

“¿Ahora mismo? Los Criollos de Caguas”, dijo que fuerza, provocando las risas de los presentes.

¿Y antes?, se le insistió.

“Yo era fanático de los Senadores de San Juan, que ya no existen. Soy fanático de ellos porque quien me lleva al parque inicialmente fue mi abuelo, y él siempre fue fanático de ese equipo. Es con él que empiezo a conocer del béisbol. Esto ha sido mágico”, puntualizó.