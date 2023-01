CAGUAS.- José “Pito” Hernández ha tenido una temporada peculiar con los Cangrejeros de Santurce.

Él lo describe como “rarito”, mientras esboza una sonrisa horas antes de hacer su debut el lunes como dirigente de una franquicia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) ante los ya clasificados Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Aunque es un nombramiento interino y disfruta mucho su posición como coach, Hernández apuesta a que podrá ejecutar como se espera de él y que el equipo podrá llegar a la postemporada.

“Estoy cómodo con los muchachos. Es mi primera vez dirigiendo como tal. Ya lo había hecho en Estados Unidos en entrenamientos. Pero ahora es de verdad”, expresó Hernández, quien sustituyó a Nick Ortiz, cuya salida fue anunciada por la franquicia el domingo.

“Este año ha sido bien rarito. Empecé en tercera (coach de tercera). Cuando se fue Álex Cintrón, vine con Nick (Ortiz) al banco. Hace como unos tres días volví a tercera de nuevo. Ahora, hace dos días apenas, soy el dirigente del equipo”, añadió el exjugador de Grandes Ligas, que militó con nueve equipos en 15 años.

El ahora técnico de los crustáceos reconoció que nunca había pensado en la posibilidad de dirigir e insistió en que prefiere el trabajo de entrenador porque no tiene que manejar las fricciones que pueden provocar en los jugadores las decisiones que se toman sobre quién juega y quien no.

“Vamos a ver cómo me va en estos tres días. Es un tiempo corto para poder analizar las cosas. Estoy dispuesto, nunca he dicho que no, pero me gusta más un poquito lo de coach. Pero si hay que hacerlo, yo lo puedo hacer”, expuso.

Momento de oportunidad

Hernández, quien trabaja para la organización de los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas, apuntó que ve su llegada a Santurce en esta etapa de la temporada regular como una “oportunidad” ya que él no es una persona ajena al equipo.

“Esto es más una oportunidad que una dificultad porque ya yo estaba en el equipo, los muchachos me conocen desde mucho tiempo. Creo que todos estamos en la misma página. Lo que queremos es poder ganar esos tres juegos y pasar a los ‘playoffs”, verbalizó Hernández, que describió como bueno el ánimo de las jugadores y del resto del cuerpo técnico.

Antes del juego del lunes contra los Criollos, los Cangrejeros se mantenían en la cuarta y última posición clasificatoria a la postemporada con registro de 25-22. Sus otros dos partidos son ante los Leones de Ponce (23-24), que están quintos, y los Gigantes de Carolina (26-21), que aparecen en el segundo puesto.

Los Indios de Mayagüez son terceros con marca de 26-22.

En cuanto a los cambios que traerá, mencionó que serán más bien en el orden del lineup. “Lo que hice fue que moví ciertos peloteros de posición de bateo. Un ejemplo, de sexto a tercero o de cuarto a quinto”, explicó Hernández, que destacó que mientras el pitcheo ha sido de excelencia, el bateo ha fallado.

Así lo dicen las estadísticas. Previo al partido de ayer, Santurce tenía el peor bateo colectivo entre los seis equipos del torneo, con promedio de .203. También marchaban últimos en carreras anotadas y empujadas con 123 y 108, respectivamente.

Por otro lado, desde el montículo, los Cangrejeros poseen la mejor efectividad de la liga con 1.89.

“Hay que inventárselas en el aire, como uno dice, tratar de mover corredores para poder anotar carreras”, puntualizó.