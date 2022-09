Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

A pesar que el Estadio Francisco “Paquito” Montaner sufrió algunos daños con las ráfagas de sobre 100 millas por hora que se reportaron en Ponce durante el paso del huracán Fiona, se espera que no hayan atrasos importantes en la remodelación de la instalación de cara al regreso de los Leones de Ponce a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los Leones regresan este año a la liga de béisbol invernal tras ausentarse por las pasadas ocho temporadas. Y cuando se cante ‘playball’ el 5 de noviembre con la visita de los Indios de Mayagüez a Ponce, habrán transcurrido exactamente ocho años con 10 meses desde la última vez que la afición de la Ciudad Señorial vio béisbol profesional en primera fila en la temporada 2013-2014.

PUBLICIDAD

El ingeniero Oscar Misla, propietario de la renaciente franquicia junto a su familia —que incluye a su hermano y apoderado de los Leones del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Gerardo Misla— admitió en entrevista con El Nuevo Día que el paso del huracán ya tuvo su efecto al atrasar las labores de reconstrucción del Montaner, pero que confía en que su equipo pueda tener el estadio listo a tiempo para el día inaugural.

“Estamos para que nos entreguen tarde (el estadio remodelado), pero claro, ha habido una reestructuración de los procesos y hay un plan de trabajo, para que nos entreguen ‘photo finish’ y de manera que podamos inaugurar”, dijo Misla a este diario, aclarando que al decir tarde, se refiere a que perderán una semana de gracia que tenían entre la fecha original del fin de las labores y el comienzo de la campaña.

La falta de energía eléctrica y de agua potable como efecto del huracán, imposibilitó que se continúen las labores esta semana. Misla dijo que ya visitó el estadio, y ofreció un breve recuento de los daños, pero también de las labores que siguen a partir de la semana entrante, así como algunas fechas clave para la instalación de la grama, la pizarra y vallas en los jardines.

“Fui a ver el estadio y no se ve ningún impacto obvio que no fueran cosas que ya se iban a remover. Por ejemplo, en la cabina de prensa, el área que usa el equipo local y el alcalde, esos cristales se fueron con los vientos. Ahí también está la electrónica (controles) de la pizarra. Pero ya eso se iba a remover porque estaba dañado desde el huracán María”.

PUBLICIDAD

Misla admitió que fuera del más reciente fenómeno atmosférico del fin de semana, ya el Montaner había visto atrasos en sus labores por factores asociados a la burocracia de los procesos de construcción.

Los Leones de Ponce, posterior a la campaña 2013-2014, recesaron dos temporadas bajo la administración del anterior propietario Antonio Muñoz y su familia. Eventualmente la franquicia desapareció cuando la LBPRC aprobó su traspaso a Aguadilla. Pero tras jugar en 2016-2017 el proyecto de los Tiburones resultó un fracaso que duró una sola campaña bajo el mando del propietario Israel Roldán.

Ahora como una franquicia nueva, la liga tendrá nuevamente seis equipos como en sus mejores tiempos. Junto a los Leones, estarán los campeones defensores Criollos de Caguas, los Cangrejeros de Santurce, los Indios de Mayagüez, los Gigantes de Carolina y el RA12.

El tenedor de franquicia de los Leones dijo que sí hubo daño directo en el tratamiento de sellado del techo de las gradas del parque, por lo que habrá que remediar la situación de manera temporera en lo que se hacen disponibles los fondos de reconstrucción.

Fechas clave en la reconstrucción

“La grama la embarcan el 29 de septiembre y llega el 7 de octubre. Toma dos semanas en instalarse”, especificó Misla, quien dijo que a pesar de las lluvias torrenciales asociadas al huracán, el terreno no sufrió mayores consecuencias. Y esto porque todo el relleno que se llevó al estadio para las posteriores labores de instalación de la grama y acondicionamiento del terreno, permaneció apilado en forma de montículos lo que propicia que el exceso de agua drene más rápido y la tierra se seque a tiempo para cuando se vaya a trabajar en esa área.

PUBLICIDAD

La grama del Montaner será nuevamente artificial, indicó Misla, quien espera que las labores se retomen el lunes. Mañana, jueves, sostendrán una reunión para repasar el plan de trabajo.

“Sigo teniendo mucha fe que se va a terminar. Se va a tener que trabajar doble turno en algún momento cuando llegue la grama, y cuando nos entreguen la verja que se está produciendo en fábrica. La pantalla existente la quitan este jueves, y la otra sale de puerto el 24 de septiembre y llega el 2 de octubre. Eso se tarda como una semana en montarla”.

Misla dijo estar consciente de que está contra el reloj y admitió que toda la situación le ha afectado en la venta de boletos para abonados, pero dijo que ha mantenido comunicación directa con la base de fanáticos que tienen del equipo de los Leones del BSN, presentándole el plan de trabajo de primera mano para que se comprometan también con el béisbol.

/

Prometen toda una experiencia en el parque

El ingeniero y empresario informó que los Leones del béisbol vienen con toda una gama de medidas innovadoras en lo que respecta a la liga local cuando se habla de ofrecimientos en un estadio durante los partidos.

En ese sentido, dijo que además de la instalación de la grama, de la nueva pizarra y la remodelación de otras áreas, es importante tener listo el producto que le ofrecerán a la afición. Dijo que su intención es atraer a un sector joven de la fanaticada, que por razones obvias con una ausencia de béisbol en la Perla del Sur de casi nueve años, al momento está desconectada.

PUBLICIDAD

“Hay un trabajo de crear espacio para dar unos servicios. Vamos a tener cuido de niños, ‘laundry’ para recoger ropa y entrega al otro día, salón de uñas, barbería para damas y caballeros”, detalló Misla, quien dijo que es una versión criolla de lo que ocurre en Estados Unidos en los grandes estadios de las Mayores, donde se ofrecen un sinnúmero de actividades que corren a la par con un partido de béisbol.

“Ponce es una ciudad universitaria y hay una vida social buena. Necesito que esos universitarios vayan a los juegos. Va a haber un área de pubs con música de disc jockey. Van a haber otras ofertas de comidas como paellas, pizza, asai… porque hay jóvenes, que yo quiero que vayan, que no comen frituras”, precisó. “Quiero que encuentren sus comidas. Esa área de pubs va a tener unos cócteles distintos, que no son lo típico como ‘Cuba Libre’, una cerveza y un refresco. Estoy cambiando el menú… poniéndole pantallas, para crear una experiencia distinta, porque me interesa que vayan los jóvenes. Los mismos que me llegan al baloncesto, que me lleguen al béisbol”, dijo sobre su visión.