El boricua José Miranda está concluyendo una temporada de ensueño en las Menores, que ya le vio obtener el premio de Jugador del Año de la organización de los Twins de Minnesota y ser incluido en el primer equipo Todos Estrellas de liga menor.

Le toca ahora a la organización determinar si protege al prospecto puertorriqueño incluyéndolo en el róster de 40 jugadores o si se corren el riesgo de perderlo por la Regla 5.

Miranda, uno de las principales figuras jóvenes de los Twins, ha tenido una destacada actuación este año en las filiares Doble A y Triple A de la organización.

Faltando pocos juegos de la Triple A, Miranda es colíder en promedio de bateo en todas las Menores con .347 con 29 jonrones y 93 carreras remolcadas en 123 partidos. También marcha cuarto en porcentaje en base con .403 y séptimo en OPS con .977.

El manatieño indicó que en noviembre la gerencia de los Twins tendrá que decidir si lo protege con miras a la próxima temporada.

“No estoy en el róster de los 40. Me toca ahora en noviembre. Ver si me ponen o no. Si no me protegen quedan ellos expuestos a que me vaya en la Regla 5. Entiendo que me van a poner”, dijo Miranda vía telefónica a El Nuevo Día.

En la llamada Regla 5, los equipos tienen el derecho de reclamar al jugador en cuestión. Pero la novena que lo seleccione tiene que buscarle espacio en el róster de las Grandes Ligas o de lo contrario tiene que devolverlo a su organización de origen.

“Yo me visualizo en el 2022 llegando a ‘spring training’ y quiero llegar lo más listo posible. Tratar de trabajar duro en los campos de entrenamientos. Mi mentalidad es hacer el ‘opening day’ o sea hacer el equipo. Esa es la idea. No tengo nada más en la mente que eso. Lo he hablado con mi agente y con algunas personas de la organización”.

Los Twins todavía tienen bajo contrato al antesalista Josh Donaldson.

Reclamado por los Twins en la ronda complementaria B en el sorteo del 2016, Miranda destrozó las dos ligas en las que participó este año.

El antesalista, de 23 años, inició su participación con la novena de Wichita (Doble A) donde en 47 partidos acumuló un robusto promedio de .345 con 13 jonrones y 38 remolcadas. En Triple A (St. Paul) en 76 juegos promedia .348 con 16 vuelacercas y 55 impulsadas.

“Tal vez se puede decir que fue una temporada de ensueño para mí. Todo salió como cuando uno lo sueña literalmente. Como cuando uno dice: ‘contra, si me saliera esto o me saliera lo otro”, dijo Miranda.

“Tuve una temporada primeramente saludable. También fue exitosa y de mucho trabajo y de enfoque. Muchas cosas buenas. Estuve enfocado en todos los turnos. No tratar de botar ninguno de ellos... bien enfocado”, agregó el egresado de Leadership Christian Academy.

Luego de quemar la Doble A, Miranda admitió que sabía que llevaba el empuje necesario para sobresalir en el nivel más alto antes de llegar a las Mayores.

Pero jamás se imaginó que terminaría destrozando también la Triple A.

“Pensé que iba a tener buena producción en Triple A por como me estaba sintiendo, por el tipo de trabajo que llevaba. Sabía que iba a lucir bien, pero no sabía que sería tan bueno como ha sido”, dijo.

“Cuando das ese brinco a la Triple A sabes que te vas a enfrentar a jugadores más veteranos que tú que llevan algunos años ya en Triple A y han jugado en las Grandes Ligas. Muchos pitchers que han estado subiendo y bajando, y que están a punto de establecerse. Hay prospectos y veteranos. Saben como pitchearte. La Triple A fue más desafiante para mí”.

Quiere jugar con los Criollos

Por último, Miranda dijo que espera en los próximos meses que la organización de Minnesota tome la decisión de si le permite o no unirse este invierno a los campeones Criollos de Caguas.

“Estoy considerando jugar con Caguas, pero estoy esperando por la decisión que tome el equipo. Cuando se acabe la temporada sabré a ciencia cierta si me dan o no el permiso para jugar allá. Si fuera por mí, sí quisiera participar con Caguas”, concluyó Miranda, quien fue seleccionado Novato del Año en la pasada temporada invernal.