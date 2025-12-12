Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El relevista Robert Suárez y los Braves pactan un contrato de $45 millones por 3 años

El venezolano recibirá un salario de $13 millones en 2026 y devengará $16 millones en cada una de las dos temporadas siguientes

12 de diciembre de 2025 - 8:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El lanzador Robert Suárez, aquí en uniforme de los Padres de San Diego, lanza la pelota durante la sexta entrada del Juego 3 de comodín de la Liga Nacional contra los Cubs de Chicago, el 2 de octubre. (Nam Huh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Atlanta - El relevista venezolano Robert Suárez y los Braves de Atlanta llegaron el jueves a un acuerdo contractual de tres años por $45 millones.

RELACIONADAS

Suárez, dos veces elegido al Juego de Estrellas, recibirá un salario de $13 millones en 2026 y devengará $16 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Recibió información sobre los Braves de parte de Jurickson Profar y Ronald Acuña Jr.

“Por lo que puedo recordar, siempre han sido competitivos, salvo por la temporada pasada, un equipo que está constantemente en la postemporada”, dijo Suárez.

“Al final del día, seguí escuchando tantas cosas buenas sobre este clubhouse, este equipo, esta organización, la forma en que tratan a sus jugadores, la ciudad de Atlanta en sí misma . Y al final del día, ésta fue la decisión correcta para mí, y no podría estar más feliz y mi familia tampoco podría estar más feliz”.

Suárez podría ser un preparador para el cerrador cubano Raisel Iglesias, quien acordó el mes pasado por un año por $16 millones y podría convertirse en agente libre después de la Serie Mundial.

“Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para simplemente aportar mi pequeño grano de arena en el esfuerzo por ayudar al equipo a ganar de cualquier manera”, expresó.

El derecho de 34 años tuvo un récord de 4-6 con 40 rescates y una efectividad de 2.97 este año y ha acumulado 76 salvamentos en las últimas dos temporadas. Tiene una foja de 22-13 con una efectividad de 2.91 y 77 salvamentos en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Padres de San Diego.

Donará el 1% de su salario a la Fundación de los Braves de Atlanta.

El lanzador zurdo Ryan Rolison fue dado de baja.

Un día antes, los Braves suscribieron un contrato de dos años por $23 millones con el jardinero Mike Yastrzemski. El acuerdo incluye una opción del club para 2028 con el potencial de hacer que valga $26 millones en tres temporadas.

El pelotero de 35 años bateó para .233 con 17 jonrones y 46 carreras impulsadas en 146 juegos el año pasado para San Francisco y Kansas City. Podría jugar en las tres posiciones de los jardines y como bateador designado.

“Lo más importante es la historia de la organización, que intenta ganar”, dijo Yastrzemski.

“Solo tienes determinado número de oportunidades para ganar, y lo primero que me atrajo aquí fue el fuerte compromiso de intentar constantemente ganar un campeonato”.

Tags
MLBBraves de AtlantaGrandes LigasPadres de San Diego
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: