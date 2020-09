Juncos.El exgrandesligas José “Cheo” Rosado descubrió el potencial de su sobrino Edgardo Villegas cuando el joven, a sus 7 años, ejecutó un potente tiro desde los jardines en un partido de pequeñas ligas en Dorado.

Desde entonces, el otrora lanzador zurdo de los Royals de Kansas City ha ido moldeando al adolescente hasta convertirlo en uno de los principales prospectos de Puerto Rico rumbo al sorteo de novatos 2021 de las Grandes Ligas.

Acompañado de su tío, el guardabosques de 17 años exhibió su talento en una sesión de entrenamiento el pasado viernes en el estadio Mariano “Nini” Meaux ante unos ocho escuchas de las Mayores en una de las pocas oportunidades de exhibición ante ellos, debido a las limitaciones creadas por la pandemia del COVID-19 para los jugadores del patio ante la prohibición de competencias y torneos.

“Este muchacho es uno muy picado como decimos nosotros en ese término de juego, con buenas herramientas en los jardines”, dijo Rosado a El Nuevo Día sobre el hijo de su hermana Cecilia.

“Se mueve muy bien y es un muchacho con hambre de jugar béisbol. Creemos que tiene el talento para representar a la isla en los mayores escenarios de béisbol”, agregó.

Ante la mirada de los cazatalentos locales, quienes utilizaban mascarillas como medida de precaución ante el virus, Villegas- zurdo al igual que su tío- demostró la potencia de su brazo con tiros registrados a 94 millas por hora en los bosques. En la caja de bateo, conectó fuertes líneas a los jardines tras demostrar un sólido contacto con la pelota. Villegas practicó junto a los prospectos Sergio Ortiz y Eric Bello.

De 5´9´´ de estatura, Villegas comenzó sus estudios en la Carlos Beltrán Baseball Academy y, ahora para su último año de escuela superior, se mudará a Miami para asistir a la Doral Academy. En Florida, ya tiene un compromiso verbal con los Hurricanes de la Universidad de Miami, uno de los programas más reconocidos de División I de la NCAA.

Edgardo Villegas abanica el bate ante la mirada de escuchas locales de las Mayores en el estadio de doble a de Juncos. (David Villafane/Staff)

Villegas ha sido mencionado junto a los campocortos Edwin Arroyo, Ryan Cepero, Gamalier Rosado, Peter Vázquez, Eric Sepúlveda y Cristian Febus; el receptor Ángel LaSalle; y los lanzadores Elmer Rodríguez y Eduardo Rivera como parte de la cepa a sobresalir en el draft de 2021, una clase que luce más prometedora que la de 2020. Este año, ningún pelotero desarrollado en Puerto Rico fue seleccionado en el sorteo de cinco rondas.

Fuera de sus herramientas en el terreno, Rosado resalta la ética de trabajo de su sobrino a la hora de impresionar a los scouts.

“Tiene que ver mucho con la disciplina. Yo creo que el 70 por ciento de los muchachos que logran tener la firma profesionalmente y no llegan al terreno de juego de Grandes Ligas, cuando sumas y restas, es la ética de trabajo. Quien tiene hambre y hace las cosas como es, adquieren esos trabajos. Hoy día, hemos visto su sacrificio porque el mérito es todo para él. Todo ha sido dedicación. Es algo que yo le apuesto al muchacho. Apuesto a eso grandemente porque talento todos tenemos”, indicó Rosado.

De 45 años y actual coach en el sistema de liga menor de los Yankees de Nueva York, Rosado fue selección de duodécima ronda en 1994 por los Royals. Debutó con la novena en 1996 y jugó hasta 2000, logrando dos apariciones en el Juego de Estrellas. Tuvo marca de 37-45 con efectividad de 4.27 en 125 juegos.

La experiencia de Rosado sirven para Villegas en el aspecto mental.

“De mi parte, más que nada impacto su parte mental, porque las herramientas las tiene. Haber estado yo expuesto al nivel de Grandes Ligas, establecido en ese nivel por muchos años, es bastante la información que uno tiene para compartir, pero hemos sido bastante inteligentes en el proceso para no acapararlo de mucha información. Vamos a su nivel”, declaró.

Veranos con su tío

Tener un tío que se destacó en el Circo Grande es un privilegio para Villegas, a pesar de que no recuerda verlo jugar a nivel profesional y que ahora sigue activo a nivel técnico.

“Me ha ayudado bastante. Me tiene al día con lo nuevo que se está llevando a cabo en las Grandes Ligas. Todos los veranos me voy con él (a Tampa, Florida) a entrenar aparte. Ahí él ve qué me falta para seguir afinándome para draftear o ir a universidad. Gracias a Dios, se pasa superbién. Me levanto a las 9:00 a.m. y me voy con él hasta las 10:00 p.m. Todo el día pelota. Es lo que me gusta”, relató el joven.

Villegas sí recuerda la operación en el hombro que le costó la carrera a su tío y cómo lo entrenaba en el equipo que dirigía a nivel de 5 y 6 años.

“Nunca pude verlo jugar, que recuerde, pero es una bendición tenerlo a mi lado. Me enseña. Él fue pitcher, cuyo trabajo era buscar la manera de ganarle a los bateadores, y me enseña cómo los lanzadores piensan para yo poder estar adelantado a ellos y hacer un acercamiento efectivo a la hora de batear”, compartió.

El exlanzador Cheo Rosado junto a su sobrino Edgardo Villegas. (David Villafane/Staff)

Sobre su futuro, Villegas no teme irse a estudiar, cuando la Universidad de Miami es el colegio de sus sueños con un buen programa de pelota.

“Mira lo que hizo Steven Ondina, que tuvo el valor de rechazar un buen bono por irse a estudiar”, señaló.

Ondina, campocorto de Gurabo, rechazó una oferta de $850,000 de una organización en el draft y optó por una beca en la Universidad de Florida Central.

Antes de comenzar su último año en Doral Academy, Villegas tendrá otros “showcase”, uno de estos en Jupiter. “Tengo como tres torneos en octubre. Irme a Florida es una decisión fuerte porque uno deja a la familia, a todas las amistades que conozco. Allá todo es en inglés y eso, pero tarde o temprano me iba a tocar. Sé que voy a estar un pie adelante porque voy a tener el lenguaje en lo que será mi próxima casa”, concluyó.