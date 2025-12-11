Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

El sueño de Cooperstown sigue vivo para Carlos Delgado, asegura Roberto Alomar

El exintermedista sostiene que el histórico toletero boricua será eventual miembro del Salón de la Fama

11 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha; Carlos Delgado, Roberto Alomar, Rubén Sierra y Bernie Williams durante una ceremonia en honor al Dream Team de 1995. (Alejandro Granadillo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Roberto Alomar espera tener compañía en el exclusivo club de puertorriqueños exaltados al Salón de la Fama de Béisbol cuando el pasado domingo salieron los resultados de las votaciones del Comité de la Era Contemporánea.

El extoletero Carlos Delgado estuvo cerca de convertirse en el sexto boricua en ingresar al Recinto de Inmortales, en Coopertown.

El aguadillano, de 53 años, obtuvo nueve votos de los 16 integrantes que seleccionaron solamente al exsegunda base Jeff Kent, con 14 votos. Delgado necesitaba 12 para tener su placa al igual que Alomar.

“Para ser la primera vez en la votación (de un comité), cogió bastante votos. Tiene oportunidad de entrar. Creo que debe ser un Salón de la Fama”, dijo Alomar brevemente a El Nuevo Día durante el partido de los Senadores de San Juan contra los Leones de Ponce en el Estadio Hiram Bithorn.

El salinense es propietario de la novena capitalina.

“Pero, eso está fuera del control de nosotros. Le envié un mensaje ayer (lunes) dándole siempre mi apoyo. Que se mantenga positivo porque creo que la próxima vez va a estar en el Salón de la Fama”, agregó.

El Comité de la Era Contemporánea, que evalúa el impacto de los jugadores de las Mayores de 1980 en adelante, vuelve a reunirse en 2028. El nombre del aguadillano podría ser considerado nuevamente.

“Mi opinión, yo esperaba que entrara este año. Pero, nos sentimos tristes porque Carlos merece estar ahí. Esperamos que en 2028 se le dé ese regalito porque él se lo ha ganado”, apuntó Alomar, quien ganó la Serie del Caribe de 1995 junto al Delgado en el denominado “Dream Team” de Puerto Rico.

El llamado "Dream Team" de la Serie del Caribe de 1995.
El llamado "Dream Team" de la Serie del Caribe de 1995. (JOSE RODRIGUEZ)

Alomar se convirtió en el tercer puertorriqueño en la historia en ser exaltado a Cooperstown, detrás de Roberto Clemente y Orlando “Peruchín” Cepeda.

El intermedia estelar lo logró en 2011 en su segundo año de elegibilidad en las boletas, sacando un 90% en la elección. Un pelotero necesita al menos un 75% para convertirse en inmortal.

En 2017 se unió el exreceptor Iván Rodríguez y en 2019 a Edgar Martínez, uno de los mejores bateadores designados en la historia de MLB.

Delgado estuvo en la lista de ocho candidatos, que incluyó a Barry Bonds y Roger Clemens, anunciada el pasado 3 de noviembre.

Transcurrieron 15 años para un segundo turno al bate para el máximo jonronero puertorriqueño en la historia de Grandes Ligas.

En 2015, Delgado apenas sacó un 3% en su primera aparición en las boletas de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BWAA por sus siglas en inglés), eliminándolo de futuras elecciones. Se necesita un mínimo de 5% para continuar aspirando al Salón de la Fama por un periodo de 10 años.

Carlos DelgadoSalón de la Fama del béisbolGrandes LigasBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
