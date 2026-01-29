Otra baja: Emilio Pagán no lanzará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

El relevista Emilio Pagán no participará con Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, informó el presidente de la Federación de Béisbol local, José Quiles.

Quiles indicó que Pagán optó por no participar, una decisión que admitió le sorprendió, ya que el lanzador había integrado previamente la Selección en el pasado Clásico.

Pagán viene de registrar su mejor temporada en las Grandes Ligas con los Reds de Cincinnati. Salvó 32 juegos con efectividad de 2.88.

Recientemente, firmó un acuerdo de dos temporadas y $20 millones para seguir con los Reds.

Pagán era un brazo importante en el bullpen de Puerto Rico.

Indeciso Stroman

Sobre la situación del lanzador Marcus Stroman, señaló que este se encontraba indeciso.

“Con Marcus Stroman se ha estado hablando y está indeciso. No sabe si va a participar o no. Como no tiene trabajo ahora mismo. Él iba a participar en la liga invernal y de la noche a la mañana dijo que no venía tampoco. Está en veremos todavía, pero está la lista de los 35 (jugadores)”, expresó Quiles.

PUBLICIDAD

La FBPR tiene hasta el 3 de febrero para entregar la lista final de 30 jugadores.