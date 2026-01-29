Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Otra baja: Emilio Pagán no lanzará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

El relevista viene de su mejor temporada en las Mayores con los Reds

29 de enero de 2026 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emilio Pagán salvó 32 juegos con los Reds en la pasada temporada. (Charlie Riedel)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El relevista Emilio Pagán no participará con Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, informó el presidente de la Federación de Béisbol local, José Quiles.

Quiles indicó que Pagán optó por no participar, una decisión que admitió le sorprendió, ya que el lanzador había integrado previamente la Selección en el pasado Clásico.

Pagán viene de registrar su mejor temporada en las Grandes Ligas con los Reds de Cincinnati. Salvó 32 juegos con efectividad de 2.88.

Recientemente, firmó un acuerdo de dos temporadas y $20 millones para seguir con los Reds.

Pagán era un brazo importante en el bullpen de Puerto Rico.

Indeciso Stroman

Sobre la situación del lanzador Marcus Stroman, señaló que este se encontraba indeciso.

“Con Marcus Stroman se ha estado hablando y está indeciso. No sabe si va a participar o no. Como no tiene trabajo ahora mismo. Él iba a participar en la liga invernal y de la noche a la mañana dijo que no venía tampoco. Está en veremos todavía, pero está la lista de los 35 (jugadores)”, expresó Quiles.

La FBPR tiene hasta el 3 de febrero para entregar la lista final de 30 jugadores.

“No creo que vayan a haber bajas de pitchers. Yo estoy confiado en que todos van a jugar”, expresó Quiles al referirse a las preocupaciones en ese departamento. “Pero con todo y las bajas, si hay alguna, vamos a tener un equipazo”.

Tags
Clásico Mundial de Béisbol
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: