9 de noviembre de 2025
85°ligeramente nublado
Escándalo en Grandes Ligas: lanzadores dominicanos habrían vendido información a apostadores

Emmanuel Clase y Luis Ortiz podrían enfrentar sanciones severas y expulsión definitiva del béisbol

9 de noviembre de 2025 - 4:18 PM

Emmanuel Clase, de los Guardians de Cleveland, ha ganado dos premios de Mejor Relevista de la Liga Americana en su carrera. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos lanzadores dominicanos del béisbol de las Grandes Ligas fueron acusados el domingo de haber aceptado sobornos para dar a los apostadores deportivos un aviso anticipado sobre los tipos de pitcheos que harían y lanzar intencionalmente bolas en lugar de strikes para asegurar apuestas exitosas.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos de los Guardians de Cleveland, han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio mientras MLB investiga actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaban.

Clase, de 27 años, y Ortiz, de 26, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para influir en concursos deportivos mediante soborno y conspiración para el lavado de dinero. Los cargos principales conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

Ortiz fue arrestado por el FBI el domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Se espera que comparezca ante el tribunal federal de Boston el lunes.

MLB dijo que contactó a las fuerzas del orden federales cuando comenzaron a investigar la actividad de apuestas inusual y “han cooperado plenamente” con las autoridades. “Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación está en curso”, indicó su comunicado.

“Estamos al tanto de la reciente acción de las fuerzas del orden. Continuaremos cooperando plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones”, señalaron los Guardians en un comunicado.

Un abogado de Ortiz declinó hacer comentarios cuando fue contactado por The Associated Press y un abogado de Clase no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.

BéisbolGuardians de ClevelandApuestas deportivasGrandes LigasRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
