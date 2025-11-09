Escándalo en Grandes Ligas: lanzadores dominicanos habrían vendido información a apostadores

Dos lanzadores dominicanos del béisbol de las Grandes Ligas fueron acusados el domingo de haber aceptado sobornos para dar a los apostadores deportivos un aviso anticipado sobre los tipos de pitcheos que harían y lanzar intencionalmente bolas en lugar de strikes para asegurar apuestas exitosas.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos de los Guardians de Cleveland, han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio mientras MLB investiga actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaban.

Clase, de 27 años, y Ortiz, de 26, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para influir en concursos deportivos mediante soborno y conspiración para el lavado de dinero. Los cargos principales conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

Ortiz fue arrestado por el FBI el domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Se espera que comparezca ante el tribunal federal de Boston el lunes.

MLB dijo que contactó a las fuerzas del orden federales cuando comenzaron a investigar la actividad de apuestas inusual y “han cooperado plenamente” con las autoridades. “Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación está en curso”, indicó su comunicado.

“Estamos al tanto de la reciente acción de las fuerzas del orden. Continuaremos cooperando plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones”, señalaron los Guardians en un comunicado.