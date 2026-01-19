“Había que provocar algo”, confiesa Andy González tras juego lleno de drama

Ponce - El camerino de los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner lucía relajado este domingo, como un equipo que sabe que tendrá vida, al menos, por un día más.

Liderados por el derecho Bryant Salgado, los Leones blanquearon 6-0 a los Cangrejeros de Santurce en el quinto juego de la serie final, evitando así la barrida y frustrando la celebración del primer campeonato santurcino desde la temporada 2019-20.

Tras el partido, el dirigente Andy González se mostró tranquilo y satisfecho en el camerino, a pesar de haber sido expulsado en la quinta entrada.

“Estoy supercontento”, expresó González luego de la blanqueada, en la que se combinaron oportunamente la ofensiva y el cuerpo monticular de Ponce.

“Los muchachos vinieron e hicieron el trabajo cuando estábamos entre la espada y la pared. Seguimos vivos por un juego más. Hay un próximo partido en Santurce y eso nos mantiene contentos”, añadió el dirigente, aunque los Cangrejeros aún dominan la serie 4-1.

PUBLICIDAD

La gran figura del encuentro fue Salgado, quien lanzó seis entradas sin permitir hits ni carreras. Tras golpear al primer bateador del partido, retiró a 18 bateadores de forma consecutiva y realizó 71 lanzamientos, además de ponchar a siete rivales.

Salgado explicó que la clave estuvo en atacar agresivamente a los bateadores.

“Con Sammy Hernández teníamos un buen plan. Sabíamos que el cuerpo monticular no había hecho el mejor trabajo en la serie, así que decidimos atacar la zona y dejar que ellos pusieran la bola en juego. Por eso tuvimos éxito”, comentó.

“El cutter fue el arma principal. Me ayudó cuando había corredores en base o cuando caía atrás en el conteo. También fue clave atacar con strike desde el primer lanzamiento”, agregó.

La salida de Salgado estuvo en duda previo al juego, luego de que amaneciera con molestias en la espalda que pusieron en riesgo su participación. Sin embargo, destacó la labor del cuerpo médico del equipo.“Lo puse en las manos de Dios. Le doy el crédito a los trainers, que me ayudaron a estirar y me aplicaron calor. Cuando hice el bullpen previo al juego dije: ‘vamos para encima, somos guerreros’. Esa fue la mentalidad”, relató.

El partido estuvo cargado de incidentes: la expulsión de González, los bancos vaciándose tras un pelotazo a William Simoneit —quien había conectado un grand slam en su turno anterior— y hasta el árbitro principal siendo golpeado por un lanzamiento.

Luego de la expulsión del dirigente, Ponce fabricó cinco carreras, incluido el cuadrangular con las bases llenas de Simoneit.

PUBLICIDAD

González explicó que no salió a discutir con la intención de ser expulsado, aunque admitió que buscó provocar una reacción en sus jugadores.“Salí a discutir una jugada de balk que entendía fue mal cantada. Después que me sacaron del juego tenía que buscar una reacción del equipo. Si se puede decir que logré ese objetivo, pues sí. Pero fueron los muchachos los que batearon. El crédito es de ellos”, sostuvo el Dirigente del Año.

Tras su expulsión, González lanzó su gorra en dos ocasiones al terreno: una hacia el plato y otra hacia la lomita, acciones que encendieron al público en el Paquito Montaner.

En total, los lanzadores de Ponce retiraron a 26 bateadores de manera consecutiva y mantuvieron el juego sin hits durante 8.2 entradas. El bateador número 28 de Santurce, con dos outs en la novena entrada, rompió la hazaña con un sencillo.