Ponce roza el no-hitter y sigue con vida en la final del béisbol invernal

Ponce - Bryant Salgado, Jalen Miller y Andrew Marrero se combinaron para lanzar una blanqueada, y los Leones de Ponce salvaron el honor al vencer 6-0 a los Cangrejeros de Santurce en un quinto juego de la serie final cargado de incidentes.

Santurce conectó apenas un imparable, el cual llegó en su último turno al bate. De no haber ocurrido, habría sido el primer juego sin hits en la historia de las finales de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La serie final se reanuda el martes en el Estadio Hiram Bithorn, hogar de los Cangrejeros, que aún dominan la serie 4-1.

El refuerzo Gabriel Cancel abrió el partido con un cuadrangular por el jardín izquierdo ante el zurdo Eduardo Rivera. Fue apenas la segunda ocasión en la serie en que los Leones tomaron ventaja en el marcador.

Salgado estuvo dominante en la lomita por Ponce. Durante las primeras seis entradas no permitió imparables, ponchó a tres bateadores y mantuvo fuera de balance a la ofensiva cangrejera, que apenas logró contacto débil.

Ponce amenazó con ampliar su ventaja en la cuarta entrada tras dos outs, cuando Matt Batten conectó doble al izquierdo y Aldemar Burgos llegó a base por error de Rivera en un batazo débil por el montículo. Sin embargo, Rivera apagó la amenaza al ponchar a Matt Bottcher.

Rivera regresó para lanzar la quinta entrada, pero otorgó boleto a Cancel y fue relevado de inmediato por el derecho Andrew Baker.

Los Leones atacaron rápido a Baker, y el dirigente Andy González aprovechó al máximo la situación. Tras la base por bolas a Cancel, Ponce ejecutó bateo y corrido con Valentín, quien respondió con sencillo al jardín derecho para llevar a Cancel hasta tercera base. Emmanuel “Pulpo” Rivera, sin embargo, se ponchó en un mal turno.

William Simoneit es todo emoción luego de pegar un grand slam que inicialmente fue cantado foul. (Cortesía/LBPRC)

Alex Dickerson recibió boleto para llenar las bases y traer al plato a William Simoneit. Durante ese turno, González fue expulsado por el árbitro principal tras discutir un alegado balk de Baker. El dirigente protagonizó un momento polémico al lanzar su gorra primero hacia el plato y luego hacia el montículo. En la confusión, la “mascota” de los Leones también fue expulsada al negarse a recoger la gorra.

Grand slam con celebración tardía

Luego del incidente, Sammy Hernández conectó un sencillo por el campocorto que Andrew Velázquez no pudo manejar, permitiendo la anotación de Cancel desde tercera.

Fue entonces cuando acto seguido, Simoneit conectó un grand slam por la línea del jardín izquierdo. El batazo fue cantado inicialmente foul, pero tras revisión de video fue decretado fair.

Con ventaja de 6-0, Salgado continuó dominando a los bateadores de Santurce, que no lograron hacer contacto sólido. Sus lanzamientos rompientes resultaron especialmente efectivos ante los bates azules.

El derecho completó seis entradas sin permitir hits, otorgó un boleto y retiró a 18 bateadores de forma consecutiva. El único corredor que enfrentó llegó a base por pelotazo al primer bateador del partido.

Jalen Miller relevó a Salgado y lanzó entradas perfectas en la séptima y octava.

El árbitro principal recibió un pelotazo producto de un lanzamiento de Miller que aparentemente se le escapó al receptor y lo impactó en el área del pecho.

Simoneit, autor del grand slam, fue golpeado por un lanzamiento del relevista Miguel Martínez en la séptima entrada, lo que provocó un intercambio de palabras entre lanzador y bateador y ocasionó que ambos bancos se vaciaran.