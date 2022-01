Mayagüez.- El cliché de que “la tercera es la vencida” no pudo ser realidad para los Indios de Mayagüez el pasado año para acabar con la sequía de campeonatos en la Sultana del Oeste tras irse en blanco en tres finales corridas.

Ahora con una cuarta oportunidad consecutiva, la fanaticada mayagüezana luce esperanzada en que la tribu conquiste su primer cetro, el número 19, desde la temporada 2013-14 frente a los campeones defensores Criollos de Caguas la serie de campeonato que comenzó el sábado en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

La confianza de los aficionados está depositada en la renovación que hizo la gerencia india en la plantilla, fortaleciéndola con talento joven, importados de calidad y figuras de Grandes Ligas.

“Esta vez tienen el bateo y el pitcheo, así que esperamos este sea el año. No esperamos menos”, dijo el isabelinoy fanático indio, Jaime Rosario, retirado del servicio postal, de 65 años, luciendo la gorra de los Indios.

Mayagüez fue líder en promedio colectivo de bateo (.279) y de efectividad (2.91) en pitcheo durante la fase regular, apoderándose del puntero de la campaña con marca de 21-10. Tienen en sus filas al campeón bateo, el importado Blaine Crim, primer refuerzo en terminar con promedio de .406 en 73 años; más el bate oportuno del joven Brett Rodríguez, candidato a Novato del Año.

Se añade el resurgir del veterano Danny Ortiz, líder en jonrones y carreras remolcadas para ser favorito al galardón de Jugador Más Valioso. El tercer base de los Royals de Kansas City, Emmanuel Rivera, quemó el madero en las semifinales frente a los Cangrejeros de Santurce, bateando sobre .500 en seis partidos; y el inicialista exgrandesligas T.J. Rivera ha tenido una destacada campaña.

De izquierda a derecha, Luis Rodríguez, Omar Cruz y Geovanna Rivera, fanáticos de los Indios. (Jorge A. Ramírez Portela)

“Este año debemos ser campeones porque hay el equipo y la actitud para ganar. Tienen una defensa buena, un pitcheo bien bueno y tenemos a Roberto “Bebo” Pérez (dos veces Guante de Oro y nuevo integrante de los Pirates de Pittsburgh) detrás del plato. Con los refuerzos que seleccionamos de Santurce, debemos estar bien”, agregó Rosario.

La tropa del dirigente Luis Matos reclutó desde Santurce al derecho Fernando Cruz, considerado el mejor cerrador de la pelota invernal, más el abridor Héctor Hernández, en el sorteo especial de los equipos eliminados en las semifinales.

Los Indios tuvieron tres finales duras, siendo barridos en cuatro juegos por Santurce en 2019 y por los Criollos en 2021. En 2020, solo ganaron un partido contra los Cangrejeros. En las últimas siete temporadas, tienen cinco subcampeonatos.

“Yo espero que ganemos y volvamos a resurgir en la pelota”, expresó Geovanna Rivera, de 35 años, mayagüezana residente de Cabo Rojo. “Queremos que los Indios sean nuestros representantes en la Serie del Caribe. Lo que me gusta de este equipo es que hemos visto el crecimiento, dándose a conocer nuevamente. No sé qué pasó en los últimos tres años pero no estaban brillando”, añadió.

A su lado, Luis Rodríguez, de 50 años y con mascarilla alusiva a los Indios, no le agradó el recordatorio sobre la actual mala suerte del equipo en las finales. Pero, entiende que este debe ser el momento para acabar con las penas.

“Hay juventud. Está funcionando y están bateando. Es lo que está funcionando”, dijo Rodríguez.

Entre la afición joven en las gradas, Josué Marrero, de 28 años y del barrio Quebrada Grande, secundó a los presentes entrevistados sobre el talento de la novena.

“Este año es el que se gana. El equipo está bien formado, son muchachos nuevos. No se pudo dar en los pasados años pero ahora es que es”, dijo Marrero.