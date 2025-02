“Ese es mi estilo de juego”, dijo Yan en una entrevista con MLB.com. “Soy eléctrico. Me gusta divertirme. Disfruto del béisbol”.

“Es algo que he estado haciendo desde que era un niño. No es nada que haga para ofender al otro equipo. Cada vez que celebro, siempre miro a mi esquina. Miro a mis muchachos, a mi receptor y a mi equipo. Siempre querré celebrar cada out que consiga. Estoy feliz de hacer mi trabajo. Estoy feliz de conseguir outs. Es algo que hago para disfrutar del juego”.