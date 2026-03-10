Fanático boricua de Chicago devuelve la pelota del jonrón a Darell Hernáiz

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Mientras la Federación de Béisbol de Puerto Rico analiza la legitimidad de la pelota, Darell Hernáiz tiene en su posesión la bola del jonrón que conectó ante Panamá.

Hernáiz recibió la pelota el lunes, en un encuentro posterior al juego nocturno de ese día en el Estadio Hiram Bithorn, con el fanático que alega haber atrapado el heroico cuadrangular.

El aficionado dijo llamarse Víctor Rivera, un boricua residente en Chicago, y explicó que quiso entregarle el souvenir a Hernáiz porque “lo tiene merecido”.

Hernáiz dijo a este diario que conservará la pelota y que la colocará en una pared de su hogar como recuerdo del vuelacercas que le dio la victoria a Puerto Rico.

El campocorto proviene de una familia de peloteros. Contó que es pariente del exlanzador de Grandes Ligas Jesús Hernáiz, quien lanzó en la temporada de 1974 con los Phillies de Filadelfia. Detalló que Jesús es primo de su abuelo.

Rivera le mostró a Hernáiz, durante el encuentro, varios videos que demuestran que fue él quien atrapó la pelota.

