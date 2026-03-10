Nolan Arenado: “El sábado fue algo que abrió mis ojos”

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Nolan Arenado celebró en 2017, en el Dodger Stadium, el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol con el uniforme de Estados Unidos.

Nueve años después, la experiencia vivida el sábado en el Estadio Hiram Bithorn con la dramática victoria de Puerto Rico, 4-3, sobre Panamá en entradas extras ante más de 18,000 fanáticos pudo superar aquella conquista con los estadounidenses.

Arenado, de 34 años y de madre oriunda de Guayama, se expresó el lunes maravillado por la reacción de la fanaticada puertorriqueña tras el éxtasis provocado por el cuadrangular decisivo de Darell Hernáiz.

La fiesta fue tanto en el terreno con los jugadores boricuas como en las tribunas, donde los aficionados cantaron “Preciosa” a todo pulmón.

“Para mí el sábado fue algo que abrió mis ojos”, declaró Arenado en conferencia de prensa previo al partido de Puerto Rico contra Cuba.

“Ver al país unido y ver la pasión y el amor. El juego había terminado, y todavía había tanta gente allí desde el primer lanzamiento. No podía creer lo que veía. Significa mucho”, añadió.

Arenado, que no ha dado un hit en dos partidos, pegó un bombo de sacrificio con las bases llenas para impulsar la primera carrera de Puerto Rico en el partido, cuando el equipo estaba abajo 2-1.

“El estilo de béisbol que se juega aquí se trata de ganar, y ojalá más equipos, y ojalá el juego fuera más como este, esa sensación de que lo único que importa es si contribuyes a la victoria, porque así es como se saca lo mejor de la gente, y así es como todos se involucran. No conseguí un hit. Solo conseguí un un bombo de sacrificio y la forma en que me trataban era como si hubiera bateado un jonrón ganador. Es increíble lo que hacen aquí”, agregó.

Arenado también estuvo en la final del Clásico 2023 con Estados Unidos, perdida contra Japón en Miami.

Para esta edición, el 10 veces ganador del Guante de Oro y cinco veces Bate de Plata decidió honrar sus raíces al vestir el uniforme de Puerto Rico.

Nolan Arenado fildea una bola en la antesala. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El sábado fue una confirmación para el antesalista de que tomó la mejor decisión.

“Obviamente he jugado algunos partidos importantes en este torneo, y se ha vuelto muy ruidoso. Hay algo diferente en hacerlo aquí y ver la alegría y los cánticos después. Es difícil explicar y poner en palabras la sensación que tienen. Es algo que no se ve. Estoy muy agradecido de estar aquí. Me alegro de haber tomado esa decisión. El sábado, para mí, solo vi la alegría; vine aquí para eso. Todos los muchachos me advirtieron que sería así, pero superó mis expectativas sin duda”, sentenció.

