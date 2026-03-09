Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enrique “Kike” Hernández se despide del Team Rubio y regresa a los Dodgers

El dirigente Yadier Molina elogió el compromiso con Puerto Rico del tres veces campeón de la Serie Mundial

9 de marzo de 2026 - 6:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Enrique "Kike" Hernández acompañó a Puerto Rico en los primeros dos partidos de la novena en San Juan. (Xavier Araújo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Enrique “Kike” Hernández retornó el domingo a Arizona para continuar su rehabilitación con los bicampeones de Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, durante los campos primaverales de MLB.

RELACIONADAS

Antes de irse, dejó su huella en el Team Rubio en el Clásico Mundial de Béisbol en San Juan.

El pelotero utility, fuera de acción tras una operación en su codo izquierdo el pasado octubre, acompañó a la novena puertorriqueña durante las victorias de Colombia y Panamá el viernes y jueves, respectivamente.

El dirigente de “Los Nuestros”, Yadier Molina, aplaudió el lunes el compromiso de Hernández de presentarse en el Bithorn como voz veterana en el clubhouse de Puerto Rico.

“Muy contento de verlo aquí aunque fue corto el tiempo. Me hubiese encantado tenerlo mucho más tiempo”, declaró Molina el lunes previo al juego contra Cuba.

“Tremendo ser humano, tremendo compañero de equipo. Ayudó a estos jóvenes a prepararse, a jugar con confianza. Pienso que eso es bien importante. Ese es el mensaje que estamos llevando a estos jóvenes. Son el futuro de nuestro equipo y pienso que Kike hizo eso”, agregó.

Hernández, de 34 años, jugó en los Clásicos de 2017 y 2023. Con los Dodgers ganó su tercera Serie Mundial, segunda de manera consecutiva. Su primer cetro del Clásico de Otoño lo conquistó en 2020. Ha jugado en cinco Series Mundiales.

Kike Hernández observa en el campocorto a Edwin Arroyo.
Kike Hernández observa en el campocorto a Edwin Arroyo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Hernández firmó un pacto de $4.5 millones para retornar como utility de los Dodgers, donde tendrá como nuevo compañero al taponero boricua Edwin “Sugar” Díaz.

Kike HernándezYadier MolinaClásico Mundial de BéisbolTeam RubioEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
