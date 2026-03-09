Enrique “Kike” Hernández se despide del Team Rubio y regresa a los Dodgers
El dirigente Yadier Molina elogió el compromiso con Puerto Rico del tres veces campeón de la Serie Mundial
9 de marzo de 2026 - 6:44 PM
9 de marzo de 2026 - 6:44 PM
Enrique “Kike” Hernández retornó el domingo a Arizona para continuar su rehabilitación con los bicampeones de Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, durante los campos primaverales de MLB.
Antes de irse, dejó su huella en el Team Rubio en el Clásico Mundial de Béisbol en San Juan.
El pelotero utility, fuera de acción tras una operación en su codo izquierdo el pasado octubre, acompañó a la novena puertorriqueña durante las victorias de Colombia y Panamá el viernes y jueves, respectivamente.
El dirigente de “Los Nuestros”, Yadier Molina, aplaudió el lunes el compromiso de Hernández de presentarse en el Bithorn como voz veterana en el clubhouse de Puerto Rico.
“Muy contento de verlo aquí aunque fue corto el tiempo. Me hubiese encantado tenerlo mucho más tiempo”, declaró Molina el lunes previo al juego contra Cuba.
“Tremendo ser humano, tremendo compañero de equipo. Ayudó a estos jóvenes a prepararse, a jugar con confianza. Pienso que eso es bien importante. Ese es el mensaje que estamos llevando a estos jóvenes. Son el futuro de nuestro equipo y pienso que Kike hizo eso”, agregó.
Hernández, de 34 años, jugó en los Clásicos de 2017 y 2023. Con los Dodgers ganó su tercera Serie Mundial, segunda de manera consecutiva. Su primer cetro del Clásico de Otoño lo conquistó en 2020. Ha jugado en cinco Series Mundiales.
Hernández firmó un pacto de $4.5 millones para retornar como utility de los Dodgers, donde tendrá como nuevo compañero al taponero boricua Edwin “Sugar” Díaz.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: