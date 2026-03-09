Enrique “Kike” Hernández se despide del Team Rubio y regresa a los Dodgers

Antes de irse, dejó su huella en el Team Rubio en el Clásico Mundial de Béisbol en San Juan.

El pelotero utility, fuera de acción tras una operación en su codo izquierdo el pasado octubre, acompañó a la novena puertorriqueña durante las victorias de Colombia y Panamá el viernes y jueves, respectivamente.

El dirigente de “Los Nuestros”, Yadier Molina, aplaudió el lunes el compromiso de Hernández de presentarse en el Bithorn como voz veterana en el clubhouse de Puerto Rico.

“Muy contento de verlo aquí aunque fue corto el tiempo. Me hubiese encantado tenerlo mucho más tiempo”, declaró Molina el lunes previo al juego contra Cuba.

PUBLICIDAD

“Tremendo ser humano, tremendo compañero de equipo. Ayudó a estos jóvenes a prepararse, a jugar con confianza. Pienso que eso es bien importante. Ese es el mensaje que estamos llevando a estos jóvenes. Son el futuro de nuestro equipo y pienso que Kike hizo eso”, agregó.

Hernández, de 34 años, jugó en los Clásicos de 2017 y 2023. Con los Dodgers ganó su tercera Serie Mundial, segunda de manera consecutiva. Su primer cetro del Clásico de Otoño lo conquistó en 2020. Ha jugado en cinco Series Mundiales.

Kike Hernández observa en el campocorto a Edwin Arroyo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)