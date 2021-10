Boston - El virazón de Framber Valdez llegó en el momento oportuno y tiene a los Astros de Houston a un triunfo de la Serie Mundial.

El lanzador zurdo dominicano hizo lo que ningún abridor de los Astros había logrado en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al pasar de la tercera entrada y de paso completar ocho brillantes episodios para encaminar a un triunfo 9-1 a Houston sobre los Red Sox de Boston, y tomar la delantera 3-2.

Valdez solo permitió una carrera producto de un cuadrangular solitario del dominicano Rafael Devers en la séptima entrada cuando ya su equipo lo tenía en cómoda ventaja de 7-0, y en total concedió solo tres hits ponchando a cinco.

“Es algo impresionante para mí y también le doy gracias a Dios. Le pedí ser partícipe del equipo para poder tenerlo, como dicen ellos (sus compañeros) sobre los hombros. Me siento muy orgulloso por lo que estoy haciendo y respaldado por el equipo también”, dijo Valdez a las afueras del camerino visitante en el Fenway Park de Boston.

Los Red Sox del dirigente boricua Alex Cora, que no habían perdido más de un juego en cada una de las series de playoffs que han jugado desde 2018 bajo el mando del piloto cagüeño, quedaron ahora contra la pared cuando la serie se mueve al Minute Maid Park de Houston, para el sexto partido el viernes. Un decisivo se jugará el sábado, de ser necesario.

Y como dijo Valdez, pudieron dominar a la potente ofensiva de Boston con la ayuda de sus compañeros. Mientras él controló los bates y la defensa de los Astros también lo ayudó a salir de par de escollos durante el juego, la alineación de Houston se encargó de darle toda la ventaja necesaria para que se sintiera a sus anchas con una multitud en contra.

El dominicano no las tuvo todas consigo en Houston en el inicio de la serie cuando no pasó de la tercera entrada. Le hicieron tres carreras, dos de ellas limpias, y le conectaron seis hits.

Este miércoles fue otro Valdez.

/ El segunda base de Boston, Christian Arroyo, saca de circulación a Michael Brantley. (Ramón “Tonito” Zayas)

El campocorto puertorriqueño Carlos Correa saca de out a JD Martínez en la séptima entrada. (Ramón “Tonito” Zayas)

El primera base de los Red Sox, Yulieski Guriel, anota en la séptima entrada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa se prepara para atrapar una roleta. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un fanático muestra la bandera de Puerto Rico en el Fenway Park. (Ramón “Tonito” Zayas)

Yordan Álvarez es saludado por Carlos Correa luego de pegar cuadrangular en la segunda entrada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Kike Hernández reacciona luego de poncharse en su primer turno. (Ramón “Tonito” Zayas)

Chris Sale reacciona luego de ponchar un jugador en la tercera entrada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Fanáticos de los Red Sox se manifiestan durante el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa es felicitado por sus compañeros tras anotar en la novena. (Ramón “Tonito” Zayas)

Con otro ramillete grande, esta vez de cinco carreras, los Astros tomaron ventaja de 6-0 en la sexta entrada, impulsados en gran parte por el cubano Yordan Álvarez, quien le había dado la delantera a Houston con un jonrón solitario en la segunda, y entonces conectó un doblete impulsador de dos más en la sexta para ampliar la ventaja a 3-0.

“A veces cuando a uno le va mal en cualquier situación, yo me lo tomo en serio. En mi última salida me sentí mal, humillado y me decidí durante la semana, estaba en mi mente meter mano. Le pedí a Dios hacer lo que hice, y estaba bien enfocado desde el primer inning hasta el último pitcheo”, agregó Valdez.

Por su parte el también zurdo Chris Sale, de los Red Sox, permitió un cuadrangular solitario del dominicano Álvarez en la segunda entrada, pero se mantuvo en control y dominó la potente alineación de Houston hasta la fatídica sexta entrada.

Álvarez terminó bateando de 5-3 con dos anotadas y tres remolcadas. El cubano Yuli Gurriel se fue de 5-3 también con una anotada y tres empujadas.

Carlos Correa se fue en blanco en cuatro turnos.

Por los Red Sox, Kike Hernández se fue sin hits en cuatro viajes al plato, viendo frenada en siete una racha de juegos consecutivos bateando limpiamente en esta postemporada.

“Tenemos que ganar dos juegos para ir a la Serie Mundial. Obviamente, a reevaluar mañana y prepararnos para el próximo día. Pienso que su muchacho estuvo asombroso. Estaba tirando más duro de lo usual. La bola se estaba moviendo. Nosotros no bateamos con fuerza la pelota. Creo que tuvimos solo dos elevados, si no me equivoco, y el jonrón (de Devers). Crédito a él”, dijo por su lado el dirigente de Boston, Cora.