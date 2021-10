BOSTON.- Dusty Baker, un reputado y veterano dirigente de béisbol con 24 años de experiencia, no tiene reparo alguno con enfrentarse en esta Serie de Campeonato de la Liga Americana con un ‘jovencito’ Alex Cora, quien hace tres días cumplió sus 46 años y apenas tiene tres temporadas de experiencia como timonel en las Mayores.

Baker, dirigente de los Astros, representa en este duelo a la llamada vieja escuela del béisbol, enfrentando al mánager puertorriqueño de los Red Sox, Cora, quien llegó al puesto en 2018 sin ninguna experiencia previa al nivel de Grandes Ligas como piloto.

Cora pertenece a la generación del presente y futuro del béisbol. Una en que las divisiones de informática de los equipos han influenciado la manera en cómo se toman las decisiones en el terreno, basado en las estadísticas de los jugadores y en cómo producen en ciertas circunstancias.

Aunque el elemento humano no sale de escena, y es el piloto y su cuerpo de entrenadores quienes toman las decisiones interpretando la data, el careo entre Baker y Cora no deja ser uno de contrastes. Baker, considerado un piloto con un resumé digno del Salón de la Fama, llevaba tres años sin dirigir cuando los Astros lo reclutaron en 2020. Sorprende, que en 24 años de carrera, todavía no ha ganado una Serie Mundial aunque ha sido exitoso en postemporada con varios clubes en el pasado.

PUBLICIDAD

Cora, por su parte, ganó en 2018 la Serie Mundial en su año de novato, convirtiéndose en apenas el quinto mánager en la historia que gana el título en su primera temporada.

Así de opuestas pueden parecer las carreras de estos dos dirigentes, y no meramente por el tema de la edad. Baker tiene 72 años.

“Cuando yo comencé, no tenía ninguna experiencia, más que la Liga de Otoño. Si sabes de béisbol, sabes de béisbol. Él fue jugador”, dijo Baker sobre Cora, a preguntas de El Nuevo Día en la conferencia previa al quinto juego de la Serie de Campeonato en el Fenway Park de Boston.

“No sé si dirigió en pelota de invierno o no, pero, quiero decir, esa es la tendencia en el béisbol ahora. No tienes que tener tanta experiencia, pero tienes que tener conocimientos de béisbol”, agregó Baker reconociendo la preparación del cagüeño.

En efecto, Cora sí dirigió pelota invernal en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, con los Criollos de Caguas, donde también jugó antes de su retiro. En las Mayores jugó 14 temporadas para varios equipos, mayormente como un campocorto y segunda base. Bateó .243 de por vida.

Baker, en tanto, fue un patrullero exitoso durante 19 temporadas en las que promedió .278 con 242 cuadrangulares y 1,013 carreras remolcadas.

Aunque a todas luces Baker fue mucho más productivo que Cora como jugador, como dirigentes el impacto del boricua ha sido inmediato. Tiene un anillo de Serie Mundial pero, aparte de eso, no ha perdido todavía una serie de playoffs desde que comenzó a dirigir en 2018.

PUBLICIDAD

“Sabes, ha tenido éxito, pero vamos a intentar interponernos en el camino de su éxito inmediato”, concluyó Baker.

Del lado de Cora, solo hay reconocimientos para Baker, quien ganó un banderín de la Liga Nacional en 2002 cuando dirigía a los Giants de San Francisco.

Pero además, es el único dirigente en la historia en haber ganado el título divisional con cinco diferentes equipos: Astros, Nationals, Red, Cubs y Giants. Su récord global en temporada regular en 24 temporadas, incluyendo esta con los Astros, es de 1,987-1,734.

Con 35 victorias de por vida en juegos de postemporada, está noveno en la lista de los más ganadores en playoffs. Como si fuera poco, ha sido Dirigente del Año de la Liga Nacional en tres ocasiones en 1993, 1997 y 2000.

“Dusty es uno de los mejores dirigentes que han pasado en la historia del juego. Lo ha hecho por muchos, muchos años. Todavía recuerdo cuando dirigía a los Gigantes en Candlestick Park. Eso fue hace mucho tiempo. Fue exitoso en San Francisco, fue exitoso con Chicago, con Cincinnati, y ha sido exitoso con ellos (Astros). Creo que la confianza que le da a los jugadores, es lo que lo hace así de bien”, reconoció Cora.

“El juego (de Dusty) es bastante estructurado. No hay mucho cambio ni cosa que uno tenga que prepararse en cierto sentido. Y eso no es malo tampoco. Creo que la estructura es bien importante en ciertos equipos, y ellos tienen estructura. Tú sabes quién va a tirar en la séptima, quien va a tirar en la octava y quién va a tirar en la novena. Y sabes que del 1 al 9 (de la alineación) todos van a batear, a menos que vayan a batear por Martín (Maldonado) tarde en el juego. Pero es algo de él que le da confianza a sus muchachos y juegan duro para él”, abundó el boricua.

PUBLICIDAD

Cora, además, opinó que la mala suerte ha acompañado a Baker en la postemporada.

“En cuanto a éxito o no éxito… este torneo de ganar 11 o 12 en octubre, es una ruleta rusa. No es así de fácil. Ha habido muchos equipos buenos que no ganan. A veces no es el mejor equipo el que gana, sino el que más caliente juegue. Y eso no significa que porque este equipo ganó, el otro es malo. En su situación (como dirigente), ha tenido mala suerte. Lo que pasó con los Cubs, fue lamentable, viéndolo de esa manera”, recordó Cora, en relación a la Serie de Campeonato de 2003 entre los Cubs y los Marlins de Florida, en cuyo sexto partido el patrullero Moisés Alou no pudo atrapar un batazo de foul por intervención de un fanático en las gradas. Los Marlins se recuperaron, empataron la serie y eventualmente la ganaron para pasar a la Serie Mundial y ganarla.