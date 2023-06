Los Ángeles- La primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman, ha conseguido su hit 2,000, marca que alcanzó con un doble en la octava entrada en la derrota del domingo por 6-5 ante los Astros de Houston en 11 entradas.

Con un gran grupo de su familia en el estadio, Freeman se convirtió en el jugador 295 que logra la hazaña en la historia de las grandes ligas tras enviar su batazo hacia el jardín derecho y remolcar a Mooke Betts en lo que fue su segundo doble del partido.

“Es especial”, declaró Freeman. “Parece que logro marcas cuando pierdo… Pero, no, ver felices a mi papá, mi madrastra, mi esposa, mis hijos por mí, simplemente lo vuelve especial. Y claro los fanáticos que han acogido a mi familia y a mí desde el día que llegamos aquí; ellos brindan otro recuerdo especial de nuevo para la familia Freeman. Los fanáticos de los Dodgers nunca decepcionan; se trata de otro día especial. Uno que jamás olvidaré. Tardó bastante en llegar, pero me place que se diera en casa”.

Freeman logró su jonrón 300 en casa antes en la campaña en la derrota por 16-8 de los Dodgers ante San Luis el 18 de mayo. Ambas marcas en conjunto convierten a Freeman en el 98vo jugador con 2,000 indiscutibles y al menos 300 cuadrangulares.

“Hay entre 16,000 y 17,000 personas que juegan béisbol, y estar antes de los primeros 100 (que hacen algo), es difícil para mí expresarlo”, apuntó.

“Pero cuando logras algo así, se trata del trabajo duro que creo tuve con mi papá en su día, todas las prácticas de bateo con él. No fui solo yo. Él también. Es todo el sacrificio que él ha hecho, que ha hecho mi familia; simplemente es especial lograr algunas cosas de estas”.

Freeman jugó su partido número 1,801, se convirtió en el séptimo pelotero de los Dodgers que logra los 2,000 imparables. Además de sus 306 jonrones, acumula 441 dobles en su carrera, incluidos 27 con que lidera las grandes ligas esta campaña.

El piloto de los Dodgers, Dave Roberts, considera que Freeman buscaba alcanzar la marca en casa ya que no consiguió imparable alguno en siete turnos de bateo durante los primeros dos partidos de la serie de fin de semana.

“He estado trabajando bastante todo este mes y no me he sentido bien”, declaró Freeman. “Por desgracia, así es el béisbol. Es a como van la marea y la corriente en la campaña”.

Tras su doble en la sexta entrada, Freeman sabía que había regresado su bateo.

“Lo sentí en ese momento”, dijo. “Por supuesto que habitualmente sucede que después de uno sigue otro en tu próximo bateo”.

Freeman, de 33 años, pasó sus primeras 12 temporadas con Atlanta después de los que Braves lo seleccionaran en la segunda ronda del draft de 2007.

El pelotero, oriundo del condado Orange, logró 1,704 hits en 1,565 partidos con los Braves antes de que se integrara con los Dodgers como agente libre en la campaña de 2022.

“Los indiscutibles significan mucho para mí”, afirmó.