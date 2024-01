Nelson Velázquez y Danny Ortiz remolcaron carreras cada uno en la octava entrada para que los Criollos de Caguas salieran airosos en la carretera el jueves, 4-2, contra los Cangrejeros de Santurce y tomar control de la Semifinal A de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La “Yeguita” regresa al Estadio Yldefonso Solá Morales el viernes con ventaja de 2-1 en la serie.

Abajo 2-1, Caguas continuó en pelea y igualó la pizarra en la octava con las bases llenas sin out gracias a un elevado de sacrificio de Velázquez contra el relevista Endrys Briceno. El lanzador cangrejero no se encontró en la loma al dar dos bases por bolas a Pedro León y Edwin Ríos, más conceder un sencillo de Vimael Machín, quien remolcó la primera carrera del partido en la tercera entrada.

Machín llevó al plato a Jancarlos Cintrón, quien se embasó con sencillo y luego llegó a la intermedia con toque de sacrificio de Pedro León, para el primer golpe de los Criollos.

En la octava, Briceno fue sacado del partido para traer temprano al taponero Fernando Cruz. Ortiz lo recibió con otro elevado de sacrificio para Machín anotar y los Criollos retomar la ventaja, 3-2. La carrera fue acreditada a Briceno.

“Cositas pequeñas que lamentablemente en el béisbol de ahora no están sucediendo. Hay que implementarlas para mover corredores y traer carreras. Hoy, lo pudimos lograr porque lo teníamos en mente. Que siga saliendo. Es algo que sale en el momento. Lo demás es competir y vamos para adelante”, dijo Velázquez luego del partido.

Con dos outs, Jonathan Morales bateó un imparable hacia Jack López, quien disparó al plato para fusilar a Ismael Salgado, corredor emergente por Ríos, tiro que evitó la cuarta carrera de los visitantes.

Cruz volvió en la alta de la novena entrada y no tardó en sacar a Luis Vázquez y Luis Pabón para dos outs. La defensa cangrejera no tuvo suerte para sacar el tercero. Heliot Ramos no llegó a tiempo a un elevado de Jancarlos Cintrón, quieto en primera. Un batazo de Pedro León en la pared del jardín rebotó en el guante de Albert Almora Jr. para un doble que llevó a León a anotar la cuarta de los Criollos.

Ty Buttrey salió a cerrar el partido en la baja de la novena pero después de embasar a Roy Morales fue sacado del partido por una aparente lesión. El dirigente Yadier Molina le dio la pelota al veterano zurdo Alex Claudio para sacar los últimos tres outs.

Con corredores en las esquinas y dos fuera, De Jesús Jr. bateó un bombo que el jardinero central Danny Ortiz atrapó en deslizamiento para acabar el encuentro a favor de los visitantes.

“Esta victoria significa mucho para nosotros. Ganar en el parque de ellos nos abre una puerta ahora en Caguas. Victoria importante porque regresamos a Caguas con mayor confianza”, agregó Velázquez.

El relevista Christian Torres cargó con la victoria con un relevo de 1.2 entradas de un hit y un ponche. El perdedor fue Briceno.

Adalberto Flores abrió por los Cangrejeros y terminó una labor de cinco entradas de una carrera y tres hits con cuatro ponches y dos bases por bola.

“Estamos positivos. En verdad, han sido juegos muy buenos de ambas partes. Pitcheo, defensa, bateo oportuno. Positivos y a darlo todo el viernes”, expresó Jack López tras la derrota.

Con los Criollos arriba 1-0, Heliot Ramos abrió la baja de la quinta con una base por bolas frente al abridor Derrick Adams. Acto seguido, Albert Almora Jr. bateó un elevado al jardín central que Pedro León pudo atrapar para el primer out.

León hizo un tiro errado a primera base en intento de sacar fuera a Ramos, quien avanzó a segunda con la pelota perdida en la zona de foul.

A la caja de bateo vino el veterano De Jesús Jr., en función de bateador designado, para dar un batazo entre el bosque central y derecho que convirtió en triple para empatar, 1-1, el juego.

Los Criollos pidieron una revisión de la decisión del umpire de tercera base por cantar quieto a De Jesús Jr. Luego de que los oficiales revisaron la repetición, la jugada de mantuvo.

Después de que Adams le diera boleto gratis a Yariel Rodríguez para colocar corredores en las esquinas, fue reemplazado por Ricardo Vélez.

Vélez subió a la loma descontrolado y le dio un bolazo a Jack López para llenar la bases. En turno Shed Long Jr. en la caja de bateo, el importado bateó una roleta al segunda base Jancarlos Cintrón que convirtió en una doble matanza en una conexión con Luis Vázquez y Vimael Machín.

Long Jr. no estuvo de acuerdo con la decisión y de inmediato se puso las manos en los oídos como pedido de revisión, al igual que el dirigente cangrejero Wilfredo “Willie” Romero.

El pedido fue acertado con los árbitros revirtiendo el out en primer base que validó la anotación de De Jesus Jr. para los Cangrejeros tomar ventaja 2-1.