“ Creo que me he estado esforzando mucho ”, dijo Soto. “Si lo ves hoy, se nota”.

No es raro que las pelotas que golpean al Monstruo Verde resulten en sencillos: en la primera entrada, Pete Alonso fue puesto out intentando llegar a segunda con una pelota que pegó en la barda del jardín izquierdo. Pero Soto tampoco logró salir con fuerza del cajón de bateo tras un roletazo de out el domingo por la noche en el Yankee Stadium.