Héctor Quiñones y Ryan Muñoz abrirán la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A

La serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A arrancará este viernes con un atractivo duelo de lanzadores entre el derecho Héctor Quiñones, de los Mulos de Juncos, y el zurdo Ryan Muñoz, de los Leones de Patillas.

El primer juego está pautado para las 8:00 p.m. en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, de Ponce.

Quiñones llega con marca de 6-6, efectividad de 2.49 en 101.1 entradas y 99 ponches. En su más reciente presentación, lanzó un juego completo para blanquear 5-0 a los Patrulleros de San Sebastián.

Por su parte, Muñoz presenta récord de 7-2 y efectividad de 2.92 en 61.2 episodios, con dos victorias en la serie semifinal ante los Peces Voladores de Salinas.

La acción continuará el sábado a las 7:30 p.m. en el Estadio Mariano “Niní” Meaux, de Juncos, con el derecho Luis Ayala por los Leones y Rubén Ramírez, también derecho, por los Mulos.

La serie se disputará a un máximo de siete partidos y el primer equipo que alcance cuatro victorias se proclamará campeón nacional. Todos los encuentros serán transmitidos en vivo por WIPR Canal 6 y sus plataformas digitales, y los boletos están disponibles en EventosPR.com.