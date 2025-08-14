Opinión
14 de agosto de 2025
90°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Héctor Quiñones y Ryan Muñoz abrirán la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A

El segundo partido se jugará el sábado en Juncos, con Luis Ayala y Rubén Ramírez como abridores

14 de agosto de 2025 - 1:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El derecho Héctor Quiñones, de los Mulos de Juncos, y el zurdo Ryan Muñoz, de los Leones de Patillas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A arrancará este viernes con un atractivo duelo de lanzadores entre el derecho Héctor Quiñones, de los Mulos de Juncos, y el zurdo Ryan Muñoz, de los Leones de Patillas.



El primer juego está pautado para las 8:00 p.m. en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, de Ponce.

Quiñones llega con marca de 6-6, efectividad de 2.49 en 101.1 entradas y 99 ponches. En su más reciente presentación, lanzó un juego completo para blanquear 5-0 a los Patrulleros de San Sebastián.

Por su parte, Muñoz presenta récord de 7-2 y efectividad de 2.92 en 61.2 episodios, con dos victorias en la serie semifinal ante los Peces Voladores de Salinas.

La acción continuará el sábado a las 7:30 p.m. en el Estadio Mariano “Niní” Meaux, de Juncos, con el derecho Luis Ayala por los Leones y Rubén Ramírez, también derecho, por los Mulos.

La serie se disputará a un máximo de siete partidos y el primer equipo que alcance cuatro victorias se proclamará campeón nacional. Todos los encuentros serán transmitidos en vivo por WIPR Canal 6 y sus plataformas digitales, y los boletos están disponibles en EventosPR.com.

Los Mulos, máximos monarcas de la Doble A con 10 campeonatos, buscan su primera corona desde 2019. En cambio, los Leones intentarán conquistar el primer título en sus 57 años de historia, luego de regresar a una final por primera vez desde 2010.

