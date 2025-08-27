Heliot Ramos batea de 3-3 y Justin Verlander gana su primer juego como local con los Giants

San Francisco - Justin Verlander ganó en casa por primera vez desde que se unió a los Giants de San Francisco, respaldado por un jonrón de Matt Chapman en la sexta entrada y un batazo anterior del venezolano Wilmer Flores, para que se impusieran el martes 5-2 a los Cubs de Chicago.

Verlander (2-10) permitió dos carreras con siete hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas en seis entradas. Había tenido una foja de 0-6 en casa esta temporada, y los Giants habían tenido un récord de 3-9 en sus 12 salidas anteriores en Oracle Park desde que firmó un contrato de un año por $15 millones en enero.

Chapman conectó su decimoséptimo jonrón, y San Francisco ganó su tercer duelo consecutivo tras una racha de cuatro derrotas.

El dominicano Rafael Devers conectó un sencillo al jardín izquierdo tras dos outs, que adelantó a su equipo 3-2 en la quinta entrada, después de que el boricua Heliot Ramos empató la pizarra 2-2 con un doble impulsador del venezolano Luis Matos, quien también había conectado doble abriendo la entrada. El propio Ramos fue quien anotó la carrera de la ventaja con el batazo de Devers.

Carson Kelly había dado la ventaja a Chicago con un sencillo en la parte alta de la entrada.

Flores bateó un jonrón en la segunda entrada para darle a Verlander una ventaja temprana. Un sencillo impulsor de Matt Shaw en la cuarta empató el juego.

Ryan Walker terminó el encuentro para su decimosegundo salvamento.

Matthew Boyd (12-7) ponchó a ocho en cinco capítulos y un tercio por Chicago, que había ganado tres juegos seguidos y ocho de 10. En su última salida contra Milwaukee, el zurdo puso fin a una racha de cuatro aperturas sin victoria en la que estaba 0-3.