Heliot Ramos llega a 17 jonrones y aporta al triunfo de los Giants

San Francisco - Logan Webb lanzó seis sólidas entradas y cinco jugadores conectaron jonrones para ayudar a los Giants de San Francisco a vencer 11-5 a los Diamondbacks de Arizona el lunes por la noche.

Webb (14-9) permitió cuatro carreras —una limpia— con cinco hits y dos bases por bolas, al tiempo que ponchó a siete.

Jung Hoo Lee, Dominic Smith, el boricua Heliot Ramos, Matt Chapman y Patrick Bailey conectaron cada uno un cuadrangular.

San Francisco ha ganado 12 de 15. Los Giants (73-71) están tres juegos detrás de los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín en la Liga Nacional, y juego y medio por delante de los Diamondbacks.

Los Giants anotaron cinco veces en la sexta entrada para romper un empate 4-4, y el puertorriqueño Ramos coronó el ramillete con su cuadrangular de dos carreras que despegó a San Francisco 9-4.

El relevista Brandyn García (0-1), perdedor del encuentro, fue responsable de las primeras tres carreras (dos limpias).

Jake McCarthy pegó triple con las bases llenas para darle a Arizona una ventaja de 3-0 en la segunda entrada y Blaze Alexander conectó un sencillo con dos outs que impulsó al dominicano Ketel Marte en la tercera. Gabriel Moreno conectó un jonrón para abrir la octava.

Corbin Carroll de Arizona se fue de 4-0 y vio interrumpida su racha de 24 juegos embasándose.

Por los Diamondbacks, los venezolanos Gabriel Moreno de 3-2 con dos carreras anotadas y una remolcada, Ildemaro Vargas de 4-1 con una anotada; los dominicanos Ketel Marte de 5-3 con una carrera anotada, Gerardo Perdomo de 5-0.