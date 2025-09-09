Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Heliot Ramos llega a 17 jonrones y aporta al triunfo de los Giants

El guardabosque coronó un ataque de San Francisco de cinco carreras en la sexta entrada, con un cuadrangular de dos anotaciones

9 de septiembre de 2025 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Heliot Ramos, al centro, de los Giants de San Francisco, celebra después de batear un cuadrangular de dos carreras que remolcó a Christian Koss, a la izquierda. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - Logan Webb lanzó seis sólidas entradas y cinco jugadores conectaron jonrones para ayudar a los Giants de San Francisco a vencer 11-5 a los Diamondbacks de Arizona el lunes por la noche.

RELACIONADAS

Webb (14-9) permitió cuatro carreras —una limpia— con cinco hits y dos bases por bolas, al tiempo que ponchó a siete.

Jung Hoo Lee, Dominic Smith, el boricua Heliot Ramos, Matt Chapman y Patrick Bailey conectaron cada uno un cuadrangular.

San Francisco ha ganado 12 de 15. Los Giants (73-71) están tres juegos detrás de los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín en la Liga Nacional, y juego y medio por delante de los Diamondbacks.

Los Giants anotaron cinco veces en la sexta entrada para romper un empate 4-4, y el puertorriqueño Ramos coronó el ramillete con su cuadrangular de dos carreras que despegó a San Francisco 9-4.

El relevista Brandyn García (0-1), perdedor del encuentro, fue responsable de las primeras tres carreras (dos limpias).

Jake McCarthy pegó triple con las bases llenas para darle a Arizona una ventaja de 3-0 en la segunda entrada y Blaze Alexander conectó un sencillo con dos outs que impulsó al dominicano Ketel Marte en la tercera. Gabriel Moreno conectó un jonrón para abrir la octava.

Corbin Carroll de Arizona se fue de 4-0 y vio interrumpida su racha de 24 juegos embasándose.

Por los Diamondbacks, los venezolanos Gabriel Moreno de 3-2 con dos carreras anotadas y una remolcada, Ildemaro Vargas de 4-1 con una anotada; los dominicanos Ketel Marte de 5-3 con una carrera anotada, Gerardo Perdomo de 5-0.

Por los Giants, los dominicanos Willy Adames de 4-2 y Rafael Devers de 4-0 con una anotada; el puertorriqueño Heliot Ramos de 5-1 con una anotada y dos impulsadas; y el venezolano Luis Matos de 1-0.

Tags
Heliot RamosBoricuas en Grandes LigasGiants de San Francisco
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: