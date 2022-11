Henry Ramos está de regreso a la Sultana del Oeste en unas circunstancias totalmente distintas a las de la temporada pasada.

Contrario a la campaña del 2021-22, el veterano jardinero no tiene contrato con ninguna organización, pero su entusiasmo por regresar a los Indios es evidente y no permitirá que nada lo desvíe de su objetivo de ayudar a su equipo.

“Siempre es bueno jugar. Agradecido a Dios de poder estar otra vez en el terreno de juego. Es lo que me apasiona y es lo que me gusta”, dijo el jardinero, de 30 años, a El Nuevo Día.

En la temporada del 2021-2022, Ramos se vio obligado a abandonar la novena de Mayagüez, luego de llegar a un lucrativo acuerdo para jugar en la liga de Corea (KBO).

Ramos apenas jugó en cuatro partidos con los Indios.

“El año pasado no pude hacerlo por el trabajo, porque el contrato que había firmado era garantizado y tenía que estar listo cuando fuera para allá. No podía lesionarme jugando en otro lado. Por eso tuve que detenerme porque si fuera por mí me quedaba jugando béisbol aquí”, comentó.

“Orgulloso de poder estar aquí otra vez vistiendo la camiseta de Mayagüez, jugando béisbol con los Indios que se han portado muy bien conmigo el tiempo que he estado aquí. Se siente bien”, dijo el maunabeño, quien batea .324 con cinco remolcadas en los primeros nueve juegos de la temporada.

Ramos, quien firmó por un salario de sobre $600,000 para unirse a los KT Wiz en el 2022, quedó agente libre en dicho circuito luego de que esa organización no le renovara contrato.

El jardinero sufrió una fractura en un dedo de un pie a principios de temporada que lo sacó de carrera por el resto de la misma. Lejos de sentir frustración, Ramos se aferra a su fe y le restó importancia al hecho de que por una vez más en su carrera está sin trabajo.

“Para mí es lo mismo. En el 2020 estuve sin trabajo. Llegó abril y yo no tenía trabajo y Dios abrió una puerta en mayo. Para mí es lo mismo. Vengo a disfrutarme el momento y que sea la voluntad de Dios. Trabajo o no, Dios está en control”.

Ramos, un veterano jardinero puertorriqueño con 11 años de experiencia en liga menor, se había quedado sin empleo en 2020, cuando surgió la pandemia por el COVID-19.

Entonces mientras trabajaba ofreciendo clínicas en el estado de Florida surgió una oferta de la organización de los Diamondbacks de Arizona. Meses después debutó en las Grandes Ligas.

Henry Ramos debutó en las Mayores en 2020 con la novena de Arizona. (Archivo)

“Ya lo pasé una vez. Dios me consiguió trabajo y me puso a jugar Grandes Ligas. Si lo hizo una vez ¿por qué no lo puede hacer dos veces?”, se preguntó.

“Los números no son controlables en el juego. Tú le das a la pelota y no sabes lo que va a pasar. Hay muchas cosas en el béisbol que no puedes controlar. Habilidad ya Dios me la dio. Todo el mundo sabe lo que puedo hacer en el béisbol. Estoy saludable. No le voy a enseñar nada a nadie que no hayan visto”, dijo.

“Tampoco la salud se puede controlar. Vienen las lesiones y uno no puede hacer absolutamente nada. Son cosas que por más que le pongas mente y te pones a pensar lo que puede hacer es volverte loco”.

Ramos recordó cómo en el momento en que estaba comenzando a adaptarse al béisbol coreano surgió la lesión que lo sacó del panorama.

“Viene un pitcheo, bolazo en el pie, dedo partío y no juegas por el resto de temporada. Son cosas que yo no tengo control. Si me pongo a darle cabeza a eso, nunca viviré feliz”, dijo Ramos, quien promediaba .250 con tres jonrones y 11 remolcadas en 18 partidos en Corea.

“Fue una experiencia diferente”

Por otro lado, Ramos conversó sobre la experiencia de jugar en la liga de ese lejano país y enfatizó en lo difícil que se le hizo ajustarse al idioma.

“Fue una experiencia diferente. Los alimentos, la cultura. Es complicado cuando uno quiere hablar y no puedes porque no te entienden. Obviamente te ponen un traductor, pero en mi caso yo no me siento cómodo cuando una persona está traduciendo lo que estoy hablando. Lo pueden interpretar de una manera diferente a como lo estoy diciendo. No me sentía completo porque no sabía lo que estaba diciendo. Fue una experiencia nunca antes vivida”, dijo.

“Fuera de ahí mucho respeto y mucha disciplina. Fue bonito vivirlo. Es el mismo béisbol, pero allá juegan desde la entrada número uno como si estuvieras en la octava o novena entrada. Tocan desde la primera entrada para mover corredor. Juegan el juego pequeño. Le dan mucho énfasis. Pero fuera de ahí es todo lo mismo”, concluyó.