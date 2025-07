El jardinero fue exaltado junto al lanzador CC Sabathia , elegido también en su primer año de elegibilidad, y el cerrador Billy Wagner , quien fue seleccionado en su último intento en la boleta de los escritores. Suzuki se quedó a un voto de ser una selección unánime, y bromeó con el periodista deportivo no identificado que no votó por él.

Unas 30,000 personas se congregaron en el campo contiguo al Clark Sports Center, con sombrillas y banderas japonesas ondeando. El número 51 de Suzuki estaba por todas partes, con miles de aficionados de los Mariners de Seattle que viajaron desde el Noroeste del Pacífico y corearon “Ichiro” en repetidas ocasiones. Un cartel que decía “Thank You Ichiro! Forever a Legend” en inglés y japonés resumía la admiración por el astro japonés.

“Honestamente, cuando ustedes me ofrecieron un contrato en 2015, nunca había escuchado de su equipo”, bromeó Suzuki.

“El béisbol es mucho más que batear, lanzar y correr. Me enseñó a tomar decisiones valiosas sobre lo que es importante. Moldeó mi forma de ver la vida y el mundo. … A medida que envejecí, comprendí que la única forma en la que podía seguir jugando el deporte que amaba hasta los 45 años al más alto nivel era dedicarme por completo”, explicó. “Cuando los fanáticos usan su valioso tiempo para verte jugar, tienes la responsabilidad de rendir para ellos, ya sea que estés ganando por 10 o perdiendo por 10.

“El béisbol me enseñó lo que significa ser un profesional, y creo que esa es la principal razón por la que estoy aquí hoy. No habría conseguido estos números sin prestar atención a los pequeños detalles todos los días durante 19 temporadas”.

Por su parte, Sabathia agradeció “a los grandes jugadores que están sentados detrás de mí, incluso a Ichiro, quien me robó el premio al Novato del Año en 2001”. También rindió homenaje a Parker y reflexionó sobre la cultura negra en el béisbol actual.

“El béisbol siempre ha sido un gran deporte para los atletas negros, pero su cultura no siempre ha sido buena con los negros. Espero que eso esté empezando a cambiar. No quiero ser el último miembro de los ‘Black Aces’, los lanzadores negros que han ganado 20 juegos. Tampoco quiero ser el último lanzador negro en dar un discurso en el Salón de la Fama”.

Wagner instó a los jóvenes peloteros a ver los obstáculos como “piedras que te impulsan, no que te detienen”.

“Yo no era el jugador más grande. Se suponía que no debía estar aquí. Solo había siete relevistas de tiempo completo en el Salón de la Fama. Ahora hay ocho, porque me negué a rendirme”, afirmó.