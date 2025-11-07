Opinión
7 de noviembre de 2025
78°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Indios abren la defensa de su campeonato invernal con triunfo sobre los Senadores

Mayagüez derrotó, 4-1, a San Juan en el día inaugural de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente

7 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

7 de noviembre de 2025 - 11:40 PM
Luis Leroy Cruz se apuntó la victoria como relevista en el partido. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Los campeones defensores Indios de Mayagüez abrieron el torneo 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con un triunfo el jueves, 4-1, sobre los Senadores de San Juan en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

El partido inaugural de la campaña fue entre los dos finalistas del torneo pasado.

La novena de la “Sultana del Oeste” contó con una buena apertura del derecho Jorge López, quien propinó cuatro ponches en dos entradas. La victoria le perteneció a Luis Leroy Cruz (1-0), quien relevó a López. El zurdo toleró cuatro indiscutibles y ponchó a un bateador en cuatro episodios. Por otro lado, el venezolano Alexis Rivero se apuntó el primer salvamento de la temporada.

La tribu anotó su primera carrera del desafío en las piernas del importado Narciso Crook, tras un batazo para doble matanza de Mario Feliciano, en la segunda entrada.

Un episodio más tarde, los Indios volvieron a hacer de las suyas con el madero ante el abridor zurdo de los Senadores, Brady Tedesco. El veterano Yadiel Rivera recibió un pelotazo al inicio del tercer episodio, mientras que Jalen Miller conectaba un inatrapable al jardín izquierdo para concretar la amenaza mayaguezana con hombres en las primeras dos almohadillas. Entonces, Eddie Rosario llegó a la inicial en una jugada de selección y Emmanuel Rivera se sacrificó con elevado al predio central para guiar al plato a Rivera y colocar el pizarrón, 2-0.

Sin embargo, el ataque de los Indios no paró allí. Acto seguido, Danny Ortiz conectó un sencillo impulsor para el 3-0. Hasta ahí llegó la salida de Tedesco, pues los Senadores trajeron a la loma a Ivan Houellemont para cerrar la entrada.

Crook conectó su segundo imparable en la temporada y con el batazo remolcó la cuarta anotación de los Indios en el quinto acto. Los Senadores anotaron su única carrera en la séptima entrada, en las piernas del bateador emergente Roby Enríquez, con una roleta por el cuadro del japonés Shinya Hasegawa.

Tedesco (0-1) cargó con la derrota luego de darle paso a tres carreras limpias y tolerar seis hits en dos entradas y dos tercios.

La acción de la liga invernal continúa el viernes cuando los Gigantes de Carolina visiten a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales; los Leones de Ponce reciban a los Indios en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner y los Senadores se enfrenten con los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn.

Todos los partidos comenzarán a las 7:21 pm.

Indios de MayagüezSenadores de San JuanLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
