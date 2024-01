San Francisco - El lanzador Jordan Hicks, quien se había declarado agente libre, llegó a un acuerdo contractual con los Giants de San Francisco por $44 millones y cuatro años, dijo una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press a condición de anonimato ya que el acuerdo depende de un examen físico y no ha sido anunciado por el equipo.

Hicks, un lanzador con brazo potente, ha pasado la mayor parte de sus cinco temporadas en Grandes Ligas en el bullpen, acumulando 32 salvamentos en su carrera. En 2022 cumplió ocho aperturas con San Luis y los Giants tienen la intención de integrarlo en su rotación.

La temporada pasada terminó con récord de 3-9 con un promedio de carreras limpias de 3.29 con 12 salvamentos en 65 apariciones y 65.2 entradas trabajadas entre San Luis y Toronto.

Independientemente de cómo vaya a ser utilizado en San Francisco, el diestro de 27 años le aporta al manager de los Gigantes Bob Melvin un poderoso brazo con experiencia lanzando en múltiples roles.

San Francisco no ha llegado a postemporada en las últimas dos temporadas después de establecer la mejor marca en la historia de la franquicia con 107 juegos ganados y el título del Oeste de la Nacional en 2021.

Hicks pasó sus primeras cuatro temporadas y media en Grandes Ligas con los Cardinals, antes de ser intercambiado a los Blue Jays a finales de julio de año pasado.