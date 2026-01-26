José “Cheo” Molina es el nuevo dirigente de los Senadores en el béisbol invernal

Los Senadores de San Juan dieron este lunes un paso clave en su proceso de reorganización al nombrar a José “Cheo” Molina como nuevo dirigente, de cara a la temporada 2026–2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El anuncio llega poco después de la designación de Juan “Quique” Ramos como gerente general, consolidando así la nueva estructura administrativa del equipo. Molina asume el cargo con una amplia y respetada trayectoria en el béisbol profesional, tanto por su paso como receptor en las Grandes Ligas como por su experiencia posterior en roles de liderazgo, mentoría y dirección de jugadores.

“Con la llegada de Cheo Molina tenemos al capitán del barco. Es un líder con experiencia, carácter y visión. Estamos confiados y seguros de que presentará un plan estructurado que permitirá que nuestra organización brille en la temporada que se avecina. Esta contratación representa estabilidad, dirección clara y un compromiso real con el desarrollo de nuestros peloteros”, expresó Ramos mediante declaraciones escritas.

