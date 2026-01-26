Opinión
Béisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José “Cheo” Molina es el nuevo dirigente de los Senadores en el béisbol invernal

La novena sanjuanera finalizó en el último puesto del standing de la LBPRC

26 de enero de 2026 - 11:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José "Cheo" Molina, a la derecha, junto a su hermano Yadier durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2017. (Ramon Tonito Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Senadores de San Juan dieron este lunes un paso clave en su proceso de reorganización al nombrar a José “Cheo” Molina como nuevo dirigente, de cara a la temporada 2026–2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

El anuncio llega poco después de la designación de Juan “Quique” Ramos como gerente general, consolidando así la nueva estructura administrativa del equipo. Molina asume el cargo con una amplia y respetada trayectoria en el béisbol profesional, tanto por su paso como receptor en las Grandes Ligas como por su experiencia posterior en roles de liderazgo, mentoría y dirección de jugadores.

“Con la llegada de Cheo Molina tenemos al capitán del barco. Es un líder con experiencia, carácter y visión. Estamos confiados y seguros de que presentará un plan estructurado que permitirá que nuestra organización brille en la temporada que se avecina. Esta contratación representa estabilidad, dirección clara y un compromiso real con el desarrollo de nuestros peloteros”, expresó Ramos mediante declaraciones escritas.

Los Senadores culminaron en el sótano de la LBPRC con marca de 12-28.

Senadores de San JuanLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
