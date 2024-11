Japón fue una escuela para el boricua José Espada, aunque su estadía en la liga principal fue corta

Aunque su estadía fue corta en el principal equipo de los Swallows Yakult en la Liga de Japón, el lanzador coameño José Espada no descarta una segunda oportunidad en esta competencia para el 2025.

Pese a no cumplir sus expectativas, Espada agradeció la vivencia.

“En Japón, trabajaban mucho en la mecánica, pasan más horas en el parque que nosotros, los latinos y americanos. Pienso que ellos trabajan más que nosotros, están seis a siete horas en el parque. A veces estamos dos horas y creemos que ya hicimos todo. Me impresioné mucho con el trabajo y las prácticas que dan allá, en el pitcheo con la mecánica, repeticiones y perfección que lo hacen ”, destacó.

“Hasta ahora estoy esperando las ofertas de Japón, pero si no aparece nada en Japón, regresaría a Estados Unidos que ya hay varios equipos interesados. Si no, pues me iré a México”, compartió.