El vegalteño José Miranda bateó un hit impulsador de una carrera en tres turnos este jueves en la tarde, en un juego de pretemporada de los Twins de Minnesota, algo que tiene a varios fanáticos cuestionando por qué el equipo lo forzó a darse de baja del Clásico Mundial de Béisbol en el que esperaba debutar la semana que viene con Puerto Rico.

Actuando como bateador designado, Miranda apareció tercero en la alineación para el choque de exhibición ante los Rays de Tampa Bay, y luego de poncharse en su primer turno, disparó un sencillo al bosque izquierdo en la tercera entrada para darle ventaja a Minnesota 1-0 en ruta a un triunfo 4-2.

“Para batear, gracias a Dios no me molesta. Por eso fue también que yo pensé, por esa parte, que me podían dar el break”, dijo Miranda a El Nuevo Día en referencia a los Twins, luego del partido de este jueves en conversación telefónica.

Es que el jugador de cuadro de 24 años de edad y 6′2″ de estatura, figuraba en el róster de 30 peloteros de Puerto Rico para el Clásico, y se perfilaba para defender la primera base cuando el miércoles surgió la sorpresiva noticia de que se estaba dando de baja del torneo por dolencias e inflamación en su hombro derecho.

Por esa razón, los Twins le han dado descanso durante el fin de semana en lo que respecta a realizar tiros, y ha limitado su trabajo a batear como designado, apareciendo en los partidos del domingo, del martes, y de este jueves.

“Es superduro. Era un sueño que desde chiquito yo tenía, de jugar en el Clásico Mundial. Viendo desde niño a jugadores como Iván Rodríguez (con el uniforme de Puerto Rico) es otro tipo de emoción, y no poder estar ahí presente es bastante fuerte”, admitió.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico anunció hoy que el espacio de Miranda será ocupado por el jardinero Johneshwy Fargas.

Miranda dijo también que fue difícil darle la noticia a su familia de que no podrá representar a Puerto Rico, pues hacía tiempo estaban haciendo preparativos para viajar a Miami para presenciar el Clásico en primera fila.

“No esperaban esa noticia. Yo en todo caso esperaba que pudieran darme la luz verde como bateador designado. Pensaba que podía haber una posiblidad, pero cerraron la puerta y no hubo break”, dijo refiriéndose a la organización de los Twins.

Puerto Rico tendrá su primer juego el sábado, 11 de marzo ante Nicaragua en el LoanDepot Park de Miami, hogar de los Marlins.

Por reglas del Clásico Mundial, las franquicias de Grandes Ligas no pueden prohibirle a un jugador que represente a su país en el evento de naciones, salvo algunas excepciones, como que el jugador venga de una lesión la temporada anterior que lo haya tenido en la lista de inactivos de 60 días, o que, como en el caso de Miranda, se lesione justo antes del evento.

“Se lo comenté a papi, a mami y a mi agente. Se los dejé saber… ellos más o menos como que estaban al tanto desde que me empezó la molestia, pero no sabían, pues, que (los Twins) me iban a decir que no. Yo mismo pensé que había ahí una puerta abierta por lo menos como ‘DH’, pero prefirieron mantenerme en el complejo de entrenamiento”.

¿Por qué con los Twins sí?

A preguntas de por qué si en los juegos de exhibición de los Twins en la pretemporada lo están utilizando como designado, no podían darle el permiso para hacer la misma función con Puerto Rico, Miranda dijo que fue una cuestión de criterio del equipo por el cuidado médico que desean darle en el complejo de entrenamiento de la organización en Fort Myers, Florida.

“Lo que pasa es que para el Clásico no podía estar recibiendo el mismo tratamiento que me está dando el equipo. La mentalidad de ellos es que me quieren saludable cuando comience la temporada. Y al irme para el Clásico, pues estaría como 10 a 12 días fuera del complejo, y cuando regrese al complejo faltarían como 10 días para la liga”.

La temporada de las Mayores comenzará el 30 de marzo, nueve días después del partido de campeonato del Clásico Mundial.

“Eso quiere decir que si la lesión sigue como está ahora mismo, no voy a estar ready como quieren”.

El equipo tiene grandes planes con Miranda, que en su año de novato en 2022 actuó mayormente como primera base defensivamente. Pero desde la conclusión de la campaña pasada, al jugador le comunicaron los planes de entregarle la tercera base como su posición fija a partir de este año.

Miranda tuvo un primer año de buen augurio para su carrera, al batear para promedio de .268 con 15 cuadrangulares y 66 carreras empujadas. Son números excepcionales para un novato, y clara muestra de por qué la gerencia hizo el intento hasta el último día de que los Twins le dieran el permiso de jugar por Puerto Rico en el Clásico Mundial.

Máxime cuando ya Puerto Rico había sufrido otra baja importante en su ‘lineup’ y perdió ofensiva considerable con la baja del campocorto y compañero de Miranda en los Twins, Carlos Correa. Correa, al igual que para el Clásico de 2017, tenía previsto defender la tercera almohadilla durante el Clásico, en un cuadro interior de lujo con Francisco Lindor (Mets) en el campocorto y Javier Báez (Detroit) en la segunda base.

Con el guante Miranda también lució defensivamente con Minnesota en 2022, pues cometió solo tres errores en 595.1 entradas en la primera base, y otros tres en 246.2 innings en la tercera.

“Estoy pensando ir por lo menos uno que otro día para apoyar al equipo (en Miami), ya que tengo varios familiares que comoquiera van a ir, para poder verlos y compartir con ellos”, concluyó Miranda.