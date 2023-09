A finales de agosto, Jovani Morán sufrió una lesión en el antebrazo izquierdo y no volverá a lanzar en lo que resta de temporada con los Twins de Minnesota.

El relevista zurdo, natural de Sabana Grande, confirmó la información a El Nuevo Día.

Morán se lesionó durante su participación en la filial Triple A, tras ser bajado del equipo grande a principios de agosto. Esta campaña, Morán estuvo con los Twins desde el día inaugural y recopiló efectividad de 5.31 en 42.1 entradas con 48 ponches. Tuvo marca de 2-2 con nueve ‘holds’.

En julio no tuvo su mejor rendimiento en el montículo con efectividad de 10.57 en 7.2 entradas y la organización optó por enviarlo a las Menores para que trabajara en su confianza y control con la esperanza de subirlo otra vez en la parte final de la fase regular.

Pero una lesión lo sacó del montículo en los últimos días de agosto y la rehabilitación tomará más de un mes, según dijo.

“No creo que voy a volver a lanzar este año. Ahora mismo estoy en Fort Myers en el complejo de la organización y llevo dos semanas de rehabilitación y todavía me faltan otras cuatro. Y después tendría que comenzar a lanzar para estar en un 100 por ciento. Ya para ese momento no habrá temporada. Así que perdí lo que quedaba de temporada”, informó Morán, quien participó con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

La fase regular culminará el 1 de octubre y los Twins harán una aparición en la postemporada como líderes de la División Central de la Liga Americana.