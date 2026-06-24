Juan Soto sale de juego de los Mets por rigidez en la espalda
El jardinero estuvo lastimado a principios de campaña en una pantorrilla y apenas ha jugado junto al boricua Francisco Lindor, que está a punto de regresar
24 de junio de 2026 - 9:38 AM
24 de junio de 2026 - 9:38 AM
Nueva York - Juan Soto, el toletero dominicano de los Mets de Nueva York, fue retirado del juego del martes por la noche contra los Cubs de Chicago debido a rigidez en la espalda.
Soto pareció hacer una mueca cuando bateó un elevado de out en la primera entrada. Volvió levantar un elevado para out en la tercera y fue reemplazado en el jardín izquierdo al inicio de la quinta, con Nueva York abajo 7-2.
Jared Young pasó de la primera base al jardín izquierdo, y Mark Vientos ingresó a la primera base en el tercer turno de Soto en el orden al bate.
En la parte baja de la sexta, los Mets, que ocupan el último lugar de la División Este de la Liga Nacional, informaron que Soto salió por rigidez en el lado izquierdo de la espalda.
Soto, cuatro veces All-Star y ganador en seis ocasiones del premio Bate de Plata, inició la noche bateando para .301, con 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y un OPS de .974.
En abril estuvo en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla, perdiendo alrededor de tres semanas. Su retorno a juego se produjo el 22 de abril, el mismo día que el puertorriqueño Francisco Lindor se lastimó su pantorrilla izquierda, por lo que los dos superestrellas de los Mets casi no han podido jugar juntos.
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