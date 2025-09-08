Jugadores de los Red Sox “irían a la guerra” por Alex Cora

Un dirigente “de cora”.

Si esa popular frase existiera en el idioma inglés, muy posiblemente sería utilizada por los jugadores de los Red Sox de Boston para referirse a su dirigente Alex Cora, quien logró el domingo la victoria número 600 de su carrera como mánager en las Grandes Ligas.

El relevista estadounidense de Boston, Gerrit Whitlock, fue abordado por la prensa sobre la gesta del puertorriqueño.

“Es especial. Creo que hablo por todo el mundo aquí. Cora es un dirigente dado a la gente. Le amamos e iríamos a la guerra por él. Así que no puedo estar más feliz por él”, dijo.

Whitlock, con foja de 6-3 y 2.48 de efectividad, abundó en que cagüeño es, además de un buen entrenador, una persona con mucho tacto hacia sus jugadores.

“Es merecido el hecho de que (Cora) llegó a tal cifra de triunfos. Siempre toma su tiempo para saludar a mi esposa, de hablar con mi hijo y detalles como esos. Lo hace con todo el mundo. Y cuando inicia el juego, se convierte en ‘AC’. No es Alex. Es impresionante verlo”, aseguró Whitlock.

Garrett Whitlock elogió al puertorriqueño Alex Cora. (Stephanie Scarbrough)

La organización de los Red Sox también ha sido elocuente sobre su apreciación hacia Cora. En 2018, luego de ganar la Serie Mundial, el boricua y la novena bostoniana visitaron la isla tras el catastrófico paso del Huracán María y trajeron un gran apoyo al pueblo.

En verano de 2024, igualmente, la organización le dio una extensión de contrato de tres años que lo convirtió en uno de los mejores pagados.

Su lugar en la historia de los Red Sox

Cora ha hecho un excelente trabajo este año con el equipo.

Los Red Sox actualmente están dentro de la postemporada (79-65) en uno de los tres puestos de comodín, pese a que no ha tenido un roster de lleno de estrellas como en antaño. Además, “perdieron” a mitad a temporada un bate como el de Rafael Devers, quien fue cambiado a los Giants de San Francisco en medio de desacuerdos con la organización.

Su mejor prospecto, Roman Anthony, se perderá múltiples semanas por una lesión.

Cora fue abordado por la prensa el domingo luego de su victoria 600 y el boricua nunca tuvo un “yo” en sus respuestas, sino que un “nosotros”.

“Vamos a moler vidrio. Hemos estado lastimados, dolidos a lo largo de la temporada. Pero nos hemos puesto en posición de estar en donde estamos. Le hablamos a los muchachos hace un par de semanas y le dijimos: ‘estén listos para cuando se les llame’. Vamos a seguir usando a todo el mundo. Vamos a maximizar los recursos que tenemos para tratar de ganar la mayor cantidad de juegos y llegar a la postemporada”, respondió.

Cora es el tercero en la lista de dirigentes más ganadores en la centenaria historia de los Red Sox, por detrás de Joe Cronin (1,071) y Terry Francona (744).

Inclusive, cuando fue reflexivo sobre su carrera como dirigente, el puertorriqueño volvió a hablar en plural.

“Toma un esfuerzo de mucha gente para ganar un partido a este nivel de competencia. Ganar 600 juegos como grupo, que comenzó con ese primer swing que tomó Mookie Betts en el Tropicana Fields (en el juego de apertura de 2018) a ese ponche que propinó anoche (domingo) Aroldis Chapman para cerrar el juego, toma un esfuerzo colectivo, incluyendo los coaches y la gerencia y, sobre todo, mi familia”, sentenció.