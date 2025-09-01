Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Justin Verlander rompe la sequía y suma victorias consecutivas con San Francisco

El derecho arrancó el año con 16 salidas sin ganar, pero ahora muestra señales de recuperación con los Giants

1 de septiembre de 2025 - 4:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El lanzador de los Giants de San Francisco, Justin Verlander, lanza contra los Orioles de Baltimore el domingo. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - Las victorias han sido difíciles de conseguir para Justin Verlander este año.

RELACIONADAS

Esta tomó 121 lanzamientos.

El derecho de 42 años ponchó a diez en cinco entradas sin permitir carreras el domingo, ayudando a los Giants de San Francisco a una paliza de 13-2 sobre los Orioles de Baltimore. Con los Gigantes liderando 7-0 en la quinta entrada, San Francisco no estaba dispuesto a sacar a Verlander, incluso cuando su conteo de lanzamientos aumentaba. Finalmente terminó la parte alta de esa entrada ponchando a Gunnar Henderson y Ryan Mountcastle, lo que le permitió calificar para su tercera victoria del año.

Es la victoria número 265 de su carrera.

“En estos tiempos en que parece que estás castigando a un lanzador si hace 100 lanzamientos, él tiró 120 en cinco entradas y no quería escuchar nada sobre salir del juego”, dijo el dirigente Bob Melvin al San Francisco Chronicle. “Hay mucho que aprender de él”.

Fue la segunda mayor cantidad de lanzamientos realizados en las Mayores esta temporada. Gavin Williams, de Cleveland, lanzó 126 el 6 de agosto contra los Mets de Nueva York. Williams llevó un juego sin hits hasta la novena entrada ese día.

Verlander tiene solo 3-10 en la temporada, pero redujo su efectividad a 4.29 el domingo y alcanzó los ponches de dos dígitos por 73ª vez en su carrera. Permitió tres hits y cuatro bases por bolas.

“Es difícil para mí porque, de acuerdo con la vieja escuela, son solo cinco entradas. No estoy seguro de irme a casa y decir que fue un gran comienzo. Al final del día, creo que todos hicieron un gran trabajo luchando contra buenos lanzamientos”, señaló Verlander.

Verlander no ganó en sus primeros 16 inicios para los Giants después de unirse a ellos en la temporada baja. Pero ahora el tres veces ganador del Premio Cy Young ha ganado dos aperturas seguidas. También venció a los Cubs de Chicago a principios de la semana.

Este fue su primer juego de diez ponches desde el 23 de agosto de 2022, cuando estaba con Houston. La última vez que lanzó tantos lanzamientos fue el 19 de junio de 2018, cuando lanzó 122 para los Astros contra Tampa Bay.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Justin VerlanderMLBGiants de San FranciscoOrioles de Baltimore
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: