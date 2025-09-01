Justin Verlander rompe la sequía y suma victorias consecutivas con San Francisco

San Francisco - Las victorias han sido difíciles de conseguir para Justin Verlander este año.

Esta tomó 121 lanzamientos.

El derecho de 42 años ponchó a diez en cinco entradas sin permitir carreras el domingo, ayudando a los Giants de San Francisco a una paliza de 13-2 sobre los Orioles de Baltimore. Con los Gigantes liderando 7-0 en la quinta entrada, San Francisco no estaba dispuesto a sacar a Verlander, incluso cuando su conteo de lanzamientos aumentaba. Finalmente terminó la parte alta de esa entrada ponchando a Gunnar Henderson y Ryan Mountcastle, lo que le permitió calificar para su tercera victoria del año.

Es la victoria número 265 de su carrera.

“En estos tiempos en que parece que estás castigando a un lanzador si hace 100 lanzamientos, él tiró 120 en cinco entradas y no quería escuchar nada sobre salir del juego”, dijo el dirigente Bob Melvin al San Francisco Chronicle. “Hay mucho que aprender de él”.

PUBLICIDAD

Fue la segunda mayor cantidad de lanzamientos realizados en las Mayores esta temporada. Gavin Williams, de Cleveland, lanzó 126 el 6 de agosto contra los Mets de Nueva York. Williams llevó un juego sin hits hasta la novena entrada ese día.

Verlander tiene solo 3-10 en la temporada, pero redujo su efectividad a 4.29 el domingo y alcanzó los ponches de dos dígitos por 73ª vez en su carrera. Permitió tres hits y cuatro bases por bolas.

“Es difícil para mí porque, de acuerdo con la vieja escuela, son solo cinco entradas. No estoy seguro de irme a casa y decir que fue un gran comienzo. Al final del día, creo que todos hicieron un gran trabajo luchando contra buenos lanzamientos”, señaló Verlander.

Verlander no ganó en sus primeros 16 inicios para los Giants después de unirse a ellos en la temporada baja. Pero ahora el tres veces ganador del Premio Cy Young ha ganado dos aperturas seguidas. También venció a los Cubs de Chicago a principios de la semana.

Este fue su primer juego de diez ponches desde el 23 de agosto de 2022, cuando estaba con Houston. La última vez que lanzó tantos lanzamientos fue el 19 de junio de 2018, cuando lanzó 122 para los Astros contra Tampa Bay.

___