DeportesBéisbol
Kike Hernández anuncia su regreso a los Dodgers

Kike Hernández anuncia su regreso a los Dodgers

El puertorriqueño pactó con los bicampeones de Serie Mundial por un año y $4.5 millones

12 de febrero de 2026 - 3:27 PM

Kike Hernández suma 12 temporadas en las Mayores, nueve con los Dodgers. (David J. Phillip)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El veterano utility puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández anunció el jueves su regreso a las filas de los bicampeones de Serie Mundial Dodgers de Los Ángeles.

Hernández, de 34 años, hizo oficial el pacto en su cuenta de Instagram.

“¿Qué otra cosa esperaban? Tres (anillos) en fila suena bien. Volvemos", escribió.

El Nuevo Día supo que el acuerdo es por un año y $4.5 millones. En 2025, había firmado por $6.5 millones por una temporada.

Hernández no podrá ver acción hasta después del Juego de Estrellas en julio debido a una operación en el codo izquierdo realizada luego de alzar su tercer campeonato del Clásico de Otoño con los Dodgers (2020, 2024 y 2025).

La cirugía también impidió que representara a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol el mes próximo.

Hernández tendrá este año a un compatriota en la novena angelina. El taponero estelar Edwin “Sugar” Díaz firmó por tres años y $69 millones.

En 2025, Hernández militó en 92 partidos para promedio de bateo de .205 con 10 jonrones y 35 carreras remolcadas.

Su verdadero valor, en cambio, está en la postemporada. En octubre pasado, promedió .294 en 17 partidos.

Hernández va a su decimotercera temporada en las Mayores, 10 con los Dodgers.

Enrique "Kike" Hernández sostiene el trofeo de la Serie Mundial durante la caravana de celebración en Los Ángeles.Fanáticos abarrotan las calles angelinas.Shohei Ohtani dedicó unas palabras en inglés.
1 / 10 | En imágenes: Enrique "Kike" Hernández y los Dodgers celebran ante su gente su tercer título en seis temporadas. Enrique "Kike" Hernández sostiene el trofeo de la Serie Mundial durante la caravana de celebración en Los Ángeles. - Gregory Bull

Jorge Figueroa Loza
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
