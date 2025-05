“Me hicieron la pregunta. Ellos me pusieron otra posición en el spring training . Se ve muy feo que me pidan jugar en otra posición ahora”, manifestó Devers tras conectar un jonrón y remolcar dos carreras en la victoria de Boston 5-0 sobre Texas el jueves.

“Sé que soy un pelotero, pero tampoco puedo jugar todas las posiciones”, añadió. “No me puedo adaptar como cualquier otro pelotero a un posición. Si es primera base, saben que no voy a jugar de una vez. No es una buena decisión. No se ve bien”.