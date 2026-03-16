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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La NBA discutirá expansión hacia Seattle y Las Vegas la próxima semana

Los propietarios evaluarán sumar nuevas franquicias y llevar la liga a 32 equipos

16 de marzo de 2026 - 3:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gary Payton, a la izquierda, es una de las leyendas más recordadas de los extintos SuperSonics. (JOHN FROSCHAUER)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La NBA podría dar otro paso para sumar equipos en Seattle y Las Vegas la próxima semana, cuando la expansión —que ha sido un tema desde hace tiempo— vuelva a ser discutida por la junta de gobernadores de la liga, dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento del asunto.

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Las personas indicaron el lunes que está prevista una votación para decidir si se avanza con esas dos ciudades como los únicos objetivos de expansión en este momento. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque esos detalles no se dieron a conocer públicamente.

Para seguir adelante se necesitaría una mayoría de tres cuartas partes de los gobernadores, lo que significa que 23 de los 30 equipos tendrían que aprobar la moción. También se espera que los propietarios reciban la próxima semana una actualización sobre en qué punto están la NBA y la FIBA respecto a los planes de una nueva liga en Europa, dijo una de las personas.

ESPN informó primero que la votación estaba prevista.

Que la expansión figure en el orden del día no es una sorpresa: la junta se reúne solo para unas pocas reuniones cada año, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha dicho en múltiples ocasiones que para finales de 2026 se tomará una decisión sobre si la liga de 30 equipos añadirá una o dos nuevas franquicias en los próximos años.

“No es un secreto, estamos mirando este mercado en Las Vegas. Estamos mirando Seattle”, dijo Silver en diciembre, cuando estuvo en Las Vegas para la final de la NBA Cup. “También hemos mirado otros mercados. Diría que quiero ser cuidadoso con esta idea de que de alguna manera estamos ilusionando a estos mercados, porque sé que llevamos un tiempo hablando de ello”.

Hay innumerables factores a considerar, incluido cuál será la cuota de expansión para una nueva franquicia —será de miles de millones, y algunos en la liga creen que una cifra que supere los 6,000 millones de dólares no está fuera de discusión— y qué significará añadir dos equipos más para el producto en la cancha.

Silver dijo en julio pasado que los propietarios de la liga querían un “análisis en profundidad” de cómo sería la expansión, incluido lo que significaría para la dilución del talento y los posibles efectos —buenos y malos— de vender participación accionaria en la liga.

Posibles traslados de conferencia

Si se añadieran tanto Las Vegas como Seattle, desde hace tiempo también se cree que habría que trasladar a un equipo existente de la actual lista de la Conferencia Oeste a la Conferencia Este para crear dos bandos de 16 equipos en la liga. Por geografía, Minnesota, Memphis y New Orleans serían los candidatos más lógicos para pasar del Oeste al Este.

Seattle tuvo un equipo hasta que los SuperSonics se mudaron a Oklahoma City en 2008. Las Vegas ha querido un equipo desde hace tiempo. Magic Johnson, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, está entre los nombres que se mencionan con mayor frecuencia como parte de un posible grupo propietario si allí se otorga un equipo.

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