Puerto Rico va por su tercer Mundial: estos son los escenarios de clasificación

La selección femenina de baloncesto de Puerto Rico entrará a la última jornada del torneo clasificatorio al Mundial de FIBA con varios escenarios que podrían asegurar su boleto a la Copa del Mundo de Alemania 2026.

El conjunto boricua depende principalmente de su resultado ante Nueva Zelanda, pero también del desenlace del partido entre Italia y Senegal, que se jugará a primera hora del martes y que podría definir la clasificación en un cerrado grupo.

De hecho, Puerto Rico asegurará su clasificación si vence a Nueva Zelanda en su último compromiso del torneo. También podría avanzar incluso con una derrota, siempre que sea por apenas un punto y que Italia derrote a Senegal.

Sin embargo, el combinado nacional quedará eliminado si pierde ante Nueva Zelanda y Senegal vence a Italia. De igual forma, quedaría fuera si cae ante las neozelandesas por tres puntos o más y Senegal cae ante Italia.

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Si Puerto Rico logra su clasificación, sería su tercera participación en la historia, tras los torneos de 2018 y 2022.

Senegal, por su parte, clasificará si derrota a Italia y Nueva Zelanda vence a Puerto Rico. El equipo africano también podría avanzar incluso con una derrota ante las italianas, siempre que Nueva Zelanda supere a Puerto Rico por un margen de entre tres y 22 puntos.

Las senegalesas quedarían eliminadas si Puerto Rico derrota a Nueva Zelanda. También quedarían fuera si las neozelandesas vencen a Puerto Rico por apenas un punto o por una diferencia de 24 puntos o más y, además, Italia supera a Senegal.

India Pagán realiza un disparo en el juego contra Estados Unidos. (Xavier Araújo)

Nueva Zelanda, en cambio, necesita una combinación mucho más complicada para avanzar. Su única vía de clasificación sería derrotar a Puerto Rico por 24 puntos o más y que Italia venza a Senegal.

Las oceánicas quedarían eliminadas si pierden ante Puerto Rico, si vencen al quinteto boricua por 22 puntos o menos mientras Italia derrota a Senegal, o si Senegal logra imponerse sobre Italia.

El Mundial de Baloncesto femenino FIBA se celebrará del 4 al 11 de septiembre en Berlín, Alemania. Los equipos de Estados Unidos, España e Italia ya están clasificados.

Trinity San Antonio y Puerto Rico consiguieron una victoria ante Senegal el domingo. (José Santana (Suministrada))

Promoción para incentivar la asistencia al Choliseo

Por otro lado, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico anunció que todas las niñas y niños menores de 18 años que lleguen al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot vistiendo el uniforme de la liga en la que juegan podrán entrar gratis a los partidos de las 5:00 p.m. y 8:00 p.m. de la jornada del martes, siempre que estén acompañados por una persona mayor de edad, quien también recibirá entrada gratuita.

La promoción aplica a un menor junto a un adulto. En caso de que el menor llegue acompañado por dos adultos, uno de ellos deberá adquirir su boleto de entrada.

La jornada final del torneo clasificatorio contará con tres partidos: