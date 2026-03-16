Puerto Rico va por su tercer Mundial: estos son los escenarios de clasificación
El conjunto boricua entra a la última fecha del torneo femenino FIBA en el “Choliseo” con varias combinaciones que decidirán su destino
16 de marzo de 2026 - 1:32 PM
16 de marzo de 2026 - 1:32 PM
La selección femenina de baloncesto de Puerto Rico entrará a la última jornada del torneo clasificatorio al Mundial de FIBA con varios escenarios que podrían asegurar su boleto a la Copa del Mundo de Alemania 2026.
El conjunto boricua depende principalmente de su resultado ante Nueva Zelanda, pero también del desenlace del partido entre Italia y Senegal, que se jugará a primera hora del martes y que podría definir la clasificación en un cerrado grupo.
De hecho, Puerto Rico asegurará su clasificación si vence a Nueva Zelanda en su último compromiso del torneo. También podría avanzar incluso con una derrota, siempre que sea por apenas un punto y que Italia derrote a Senegal.
Sin embargo, el combinado nacional quedará eliminado si pierde ante Nueva Zelanda y Senegal vence a Italia. De igual forma, quedaría fuera si cae ante las neozelandesas por tres puntos o más y Senegal cae ante Italia.
Si Puerto Rico logra su clasificación, sería su tercera participación en la historia, tras los torneos de 2018 y 2022.
Senegal, por su parte, clasificará si derrota a Italia y Nueva Zelanda vence a Puerto Rico. El equipo africano también podría avanzar incluso con una derrota ante las italianas, siempre que Nueva Zelanda supere a Puerto Rico por un margen de entre tres y 22 puntos.
Las senegalesas quedarían eliminadas si Puerto Rico derrota a Nueva Zelanda. También quedarían fuera si las neozelandesas vencen a Puerto Rico por apenas un punto o por una diferencia de 24 puntos o más y, además, Italia supera a Senegal.
Nueva Zelanda, en cambio, necesita una combinación mucho más complicada para avanzar. Su única vía de clasificación sería derrotar a Puerto Rico por 24 puntos o más y que Italia venza a Senegal.
Las oceánicas quedarían eliminadas si pierden ante Puerto Rico, si vencen al quinteto boricua por 22 puntos o menos mientras Italia derrota a Senegal, o si Senegal logra imponerse sobre Italia.
El Mundial de Baloncesto femenino FIBA se celebrará del 4 al 11 de septiembre en Berlín, Alemania. Los equipos de Estados Unidos, España e Italia ya están clasificados.
Por otro lado, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico anunció que todas las niñas y niños menores de 18 años que lleguen al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot vistiendo el uniforme de la liga en la que juegan podrán entrar gratis a los partidos de las 5:00 p.m. y 8:00 p.m. de la jornada del martes, siempre que estén acompañados por una persona mayor de edad, quien también recibirá entrada gratuita.
La promoción aplica a un menor junto a un adulto. En caso de que el menor llegue acompañado por dos adultos, uno de ellos deberá adquirir su boleto de entrada.
La jornada final del torneo clasificatorio contará con tres partidos:
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