Las incorporaciones a mitad de temporada de los Brewers impulsaron el éxito del equipo

Andrew Vaughn y Jacob Misiorowski estaban ambos en las ligas menores con organizaciones distintas al comenzar el pasado mes de junio: uno encaminado a las Mayores y el otro “descendiendo” a Triple A.

Cuatro meses después, desempeñaron roles clave para ayudar a los Brewers de Milwaukee a llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Vaughn conectó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada y puso a Milwaukee en ventaja definitiva el sábado por la noche, en la victoria 3-1 sobre los Cubs de Chicago en el decisivo Juego 5 de su Serie Divisional de la Liga Nacional. Misiorowski obtuvo su segunda victoria de la serie al permitir solo una carrera en cuatro entradas de relevo.

“Es una locura”, dijo Misiorowski durante la celebración en el camerino de los Brewers. “Es por lo que he trabajado toda mi vida, y es muy divertido”.

PUBLICIDAD

Sus llegadas a Milwaukee estuvieron indirectamente conectadas.

Cuando Misiorowski fue ascendido de las ligas menores en junio, ocupó el lugar de Aaron Civale en la rotación de Milwaukee. Civale reaccionó al ser enviado al bullpen diciendo que no le molestaría ser cambiado a un equipo donde pudiera seguir siendo abridor.

Los Brewers entonces enviaron a Civale a los White Sox de Chicago en un intercambio que les trajo a Vaughn. Civale terminó la temporada con los Cubs y lanzó 4 1/3 entradas sin permitir carreras en esta serie.

En el momento del intercambio, había pocas razones para creer que Vaughn se convertiría en un factor importante para Milwaukee esta temporada. Había bateado para .189 con un porcentaje de embasarse de .218 y un 'slugging’ de .314 en 48 juegos con los White Sox, quienes finalmente lo enviaron a las ligas menores. Los Brewers también lo mantuvieron en las menores al adquirirlo.

Pero fue llamado de regreso a las Grandes Ligas el 7 de julio, después de que el primera base de los Brewers, Rhys Hoskins, ingresara a la lista de lesionados por un esguince en el pulgar izquierdo. El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, le advirtió a Vaughn que probablemente lo enviarían de vuelta a las menores si seguía persiguiendo lanzamientos fuera de la zona de strike.

Vaughn conectó un jonrón ante el derecho de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto en su primer turno al bate con los Brewers y mejoró su disciplina al plato, logrando una transformación notable. Bateó para .308 con un porcentaje de embasarse de .375 y un ‘slugging’ de .493 en 64 juegos con Milwaukee.

PUBLICIDAD

“Este tipo es un guerrero”, sostuvo Matt Arnold, presidente de operaciones de béisbol de los Brewers. “Ha pasado por mucho y ha fallado, como todos nosotros. Todos hemos fallado en este deporte. Si no lo has hecho, es porque no llevas suficiente tiempo en él. Así que todos hemos fallado. Que este chico venga aquí, sea él mismo y cargue al equipo en momentos clave es realmente impresionante”.

Vaughn ofreció razones simples para su notable mejora.

“Un cambio de ambiente, estar con entrenadores diferentes, cosas distintas y simplemente jugar libremente”, destacó.

Vaughn puso a los Brewers al frente el sábado al conectar un lanzamiento en cuenta de 3-2 de Colin Rea y mandar la pelota 383 pies por encima del muro del jardín izquierdo con dos outs en la cuarta entrada. Eso allanó el camino para que Misiorowski consiguiera la victoria en el Juego 5.

Misiorowski también tuvo altibajos esta temporada.

El derecho irrumpió en escena con tal impacto que fue seleccionado al Juego de Estrellas después de solo cinco aperturas, una racha que incluyó victorias frente a Paul Skenes, favorito al Premio Cy Young, y al tres veces ganador del Cy Young, Clayton Kershaw.

Luego, el novato fue colocado en la lista de lesionados por un moretón en la tibia izquierda. Regresó a mediados de agosto, pero permitió 22 carreras en 32 2/3 entradas el resto de la temporada, lo que generó dudas sobre cuánto podrían confiar los Brewers en el enérgico derecho en la postemporada.

“No fuimos suaves con él”, matizó Murphy. “No pasé mucho tiempo tratando de animarlo. Quería ver de qué estaba hecho, porque sabía que con ese tipo de talento podía ayudarnos mucho”.

PUBLICIDAD

Y los ayudó enormemente.

Misiorowski lanzó tres entradas en blanco en la victoria del Juego 2, alcanzando una velocidad máxima de 104.3 mph y lanzando al menos 100 mph en 31 de sus 57 lanzamientos. En el Juego 5, entró en la segunda entrada y de inmediato permitió un jonrón del empate a Seiya Suzuki, pero el joven de 23 años silenció a los Cubs después de eso.

Ponchó a tres bateadores, permitió solo tres hits y una carrera. Promedió 100.3 mph en sus 17 rectas, con 10 de ellas alcanzando al menos 100 mph.

Y por primera vez en su breve carrera en las mayores, Misiorowski no concedió un solo boleto.

Su sobresaliente actuación en la Serie Divisional prácticamente asegura que jugará un papel vital cuando los Brewers enfrenten a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al mejor de siete, que comenzará el lunes.