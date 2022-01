El exitoso dirigente puertorriqueño Lino Rivera se encamina a convertirse en el nuevo presidente de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente para la próxima temporada.

Rivera, uno de los dirigentes más ganadores de la liga invernal puertorriqueña y del Caribe, sustituirá a Justo Moreno, quien no regresará a la administración de la franquicia capitalina.

La información fue confirmada por el propio Rivera a El Nuevo Día luego de la información surgiera en el portal cibernético The Gondol en horas de la mañana.

“Es una buena posibilidad. Estoy en conversaciones con los Cangrejeros. Justo (Moreno) se va a retirar. Tanto Daddy Yankee -accionista del equipo- como Tom Axon -propietario- llevan un par de semanas haciéndome el acercamiento”, dijo Rivera.

“Estamos preparándonos para esa oportunidad. No solo para trabajar con los Cangrejeros sino también con la liga y ayudar al béisbol de Puerto Rico, que es lo que queremos”, abundó.

Rivera, quien ha ganado cetros en Puerto Rico, México y República Dominicana, indicó que la confirmación de su nombramiento como presidente y administrador de los Cangrejeros podría materializarse una vez concluya la Serie del Caribe que se celebrará la semana próxima en República Dominicana.

“El reto es interesante y yo no le tengo miedo a los retos. Creo que esto va a ser oficial después de la Serie del Caribe. Tengo que sentarme con Raymond (Daddy Yankee) y con Tom para ver los pormenores del contrato”.

Daddy Yankees -accionista de los Cangrejeros de Santurce- está en conversaciones para reclutar a Lino Rivera. (Archivo)

Será la primera ocasión en su carrera que Rivera, natural de Río Piedras, ocupe una posición de tal envergadura administrativa.

“Sería la misma posición que tenía Justo. Ser presidente y administrar el club. Laborar con todo lo que es béisbol. Esto no se ha formalizado, pero estamos en ese proceso. He hablado con ellos, el interés mío. Mi interés viene primero por la oportunidad”, sostuvo el destacado mentor, que viene de laborar como mánager de los Toros del Este en la Liga de Béisbol de República Dominicana.

Rivera indicó que Daddy Yankee, con quien le une grandes lazos de amistad, se encuentra en gestiones profesionales en Los Ángeles y regresará en las próximas semanas para finiquitar el movimiento.

“Cuando venga me dijo que quería que hiciéramos muchas cosas juntos. Yo fui el que hizo el enlace con los Cangrejeros porque al principio no quería por una mala experiencia que pasó en el baloncesto. Le dije: ‘estos con los Cangrejeros’ y me dijo que sí. Él va a estar ahora metido más de lleno”.

Rivera, quien ha ganado títulos nacionales con los Gigantes de Carolina (dos veces) y los Criollos de Caguas, habló con mucho entusiasmo del nuevo reto que tiene por delante.

“Esto es algo nuevo para mí. Una oportunidad increíble en mi carrera. Debo aprender cosas que uno piensa que sabe por estar envuelto mucho tiempo en el béisbol, pero hay cosas administrativa que debo conocer”, comentó. “Pero viéndolo de otra forma, esto es una nueva oportunidad. Es un paso interesante. Siempre he tratado de ayudar al béisbol de Puerto Rico. Creo que puedo unir fuerza no solo con los Cangrejeros para que la liga mejore”.

Rivera no entró en detalles sobre los movimientos que habrán dentro de la franquicia. Tampoco sobre el futuro de Tony Valentín como dirigente y Rubén Escalera como gerente general.

“Aquí no se ha firmado nada. Estamos en un proceso. Estamos cerca por la relación que tengo con Daddy Yankee”, concluyó Rivera.