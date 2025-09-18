Opinión
18 de septiembre de 2025
Béisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Astros de Houston retoman el liderato en la División Oeste

Los Mariners de Seattle perdieron contra Kansas City y bajaron de nuevo al segundo lugar por medio juego de diferencia

18 de septiembre de 2025 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - El venezolano José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Jeremy Peña bateó un cuadrangular y un doble la noche del miércoles para ayudar a los Astros de Houston vencer 5-2 a los Rangers de Texas y completar una barrida.

La victoria, junto con la derrota de Seattle ante Kansas City, le permitió recuperar el primer lugar a los Astros, medio juego por delante de los Mariners en la División Oeste de la Liga Americana.

El juego estaba empatado 2-2 cuando el boricua Carlos Correa conectó un sencillo para comenzar la tercera entrada. El jonrón de Altuve contra Jacob deGrom (12-8) puso a los Astros arriba 4-2.

El mexicano Alejandro Osuna conectó un sencillo con un out en el segundo y robó la segunda base.

Cristian Javier (2-3) permitió cinco hits y dos carreras en seis sólidas entradas para llevarse la victoria. Bryan King lanzó una novena entrada sin carreras para su segundo salvamento.

DeGrom cedió seis hits y empató su máximo de la temporada con cinco carreras permitidas.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 1-1. El mexicoamericano Rowdy Téllez de 3-1.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-2, con una impulsada y dos anotadas; Yainer Díaz de 3-1 con dos producidas; el venezolano Altuve de 4-1 con una anotada y dos empujadas; el puertorriqueño Correa de 4-2 con dos anotadas.

Astros de Houston, José Altuve, Carlos Correa
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
Deportes
