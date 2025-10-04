Los Brewers vencen fácilmente a los Cubs en el inicio de la Serie Divisional

Milwaukee - El venezolano Jackson Chourio se fue de 3-3 y remolcó tres carreras en las dos primeras entradas antes de salir con una lesión en el tendón de la corva en la victoria el sábado 9-3 de los Brewers de Milwaukee ante los Cachorros de Chicago en el primer partido de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Chourio se convirtió en el primer jugador con tres hits en las dos primeras entradas de un juego de postemporada. Sin embargo, su disponibilidad para el segundo juego del lunes en la serie al mejor de cinco es incierta.

El pelotero venezolano se perdió un mes de la temporada regular por una distensión en el tendón de la corva derecha, salió con rigidez en ese tendón después de vencer un sencillo dentro del cuadro con las bases llenas.

Eso fue prácticamente lo único que salió mal para los Brewers, quienes tomaron una ventaja de 9-1 en las dos primeras entradas en un enfrentamiento de rivales de la División Central de la Liga Nacional.

PUBLICIDAD

Freddy Peralta de Milwaukee trabajó cinco episodios y dos tercios, y las únicas carreras que permitieron fueron jonrones a Michael Busch e Ian Happ. Nico Hoerner agregó un cuadrangular solitario contra Jared Koenig en la octava entrada.

Los nueve ponches de Peralta empataron el récord de los Brewers para un solo juego de playoffs, compartido con Don Sutton, Yovani Gallardo y Brandon Woodruff.

Los juegos entre Brewers y Cubs en Milwaukee generalmente tienen multitudes divididas debido a su cercanía con Chicago, pero ese no fue el caso el sábado. La gran mayoría de los espectadores eran fanáticos de los Brewers agitando toallas amarillas y abucheando al manager de los Cubs, Craig Counsell.

Counsell creció en el área de Milwaukee y es el manager más ganador en la historia de los Brewers, pero se fue a Chicago después de la temporada 2023.