Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Brewers vencen fácilmente a los Cubs en el inicio de la Serie Divisional

Jackson Chourio conectó tres hits y remolcó tres carreras en los primeros dos innings en la victoria 9-3 ante Chicago

4 de octubre de 2025 - 6:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El venezolano Jackson Chourio, quien salió lastimado del partido, se convirtió en el primer jugador con tres hits en las dos primeras entradas de un juego de postemporada. (Morry Gash)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milwaukee - El venezolano Jackson Chourio se fue de 3-3 y remolcó tres carreras en las dos primeras entradas antes de salir con una lesión en el tendón de la corva en la victoria el sábado 9-3 de los Brewers de Milwaukee ante los Cachorros de Chicago en el primer partido de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

RELACIONADAS

Chourio se convirtió en el primer jugador con tres hits en las dos primeras entradas de un juego de postemporada. Sin embargo, su disponibilidad para el segundo juego del lunes en la serie al mejor de cinco es incierta.

El pelotero venezolano se perdió un mes de la temporada regular por una distensión en el tendón de la corva derecha, salió con rigidez en ese tendón después de vencer un sencillo dentro del cuadro con las bases llenas.

Eso fue prácticamente lo único que salió mal para los Brewers, quienes tomaron una ventaja de 9-1 en las dos primeras entradas en un enfrentamiento de rivales de la División Central de la Liga Nacional.

Freddy Peralta de Milwaukee trabajó cinco episodios y dos tercios, y las únicas carreras que permitieron fueron jonrones a Michael Busch e Ian Happ. Nico Hoerner agregó un cuadrangular solitario contra Jared Koenig en la octava entrada.

Los nueve ponches de Peralta empataron el récord de los Brewers para un solo juego de playoffs, compartido con Don Sutton, Yovani Gallardo y Brandon Woodruff.

Los juegos entre Brewers y Cubs en Milwaukee generalmente tienen multitudes divididas debido a su cercanía con Chicago, pero ese no fue el caso el sábado. La gran mayoría de los espectadores eran fanáticos de los Brewers agitando toallas amarillas y abucheando al manager de los Cubs, Craig Counsell.

Counsell creció en el área de Milwaukee y es el manager más ganador en la historia de los Brewers, pero se fue a Chicago después de la temporada 2023.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 3-3 con una anotada y tres remolcadas, William Contreras de 5-2 con dos anotadas y una empujada.

Tags
Brewers de MilwaukeeCubs de ChicagoMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: